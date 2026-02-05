Maciej Kurzajewski jako dziennikarz początkowo zajmował głównie tematyką sportową. Od jakiegoś czasu prezenter kojarzony jest głównie z prowadzeniem programów śniadaniowych, nie oznacza to jednak, że odciął się do korzeni. Z okazji rozpoczynających się 6 lutego Zimowych Igrzysk Olimpijskich mąż Katarzyny Cichopek podzielił się archiwalnymi kadrami.

Maciej Kurzajewski pochwalił się starymi zdjęciami. Tak wyglądał bez okularów

Maciej Kurzajewski jest dziennikarzem sportowym z wieloletnim doświadczeniem. Prezenter wielokrotnie pracował też przy relacjonowaniu igrzysk olimpijskich. Pierwsze doświadczenia zdobywał ponad 30 lat temu – 1994 roku w Lillehammer. Dziennikarz opublikował ostatnio na Instagramie post, w którym wspominał swoje początki. Podzielił się też kilkoma fotografiami z przeszłości. Na niektórych z nich prowadzący "halo tu polsat" nie nosił jeszcze swoich charakterystycznych okularów. "XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan - Cortina d’Ampezzo 2026 będą moimi czternastymi Igrzyskami, przy których pracuję jako dziennikarz" - napisał.

Za każdym razem to było wyjątkowe doświadczenie i ogromna zawodowa radość. I tak jest również teraz

- wspominał z rozrzewnieniem Kurzajewski.

Internauci komentują archiwalne fotografie Macieja Kurzajewskiego. Odezwała się też Katarzyna Cichopek

Kurzajewski mógł liczyć na wiele przychylnych komentarzy. Jeden z nich zostawiła jego żona. "Najlepszy z najlepszych" - wychwalała męża Katarzyna Cichopek. Prezenter odpowiedział na słowa żony emotikoną czerwonego serca. "I to zdjęcie z Aten... piękny czas" - napisała Paulina Chylewska, widoczna na jednym z kadrów. "Super, uważam pana za jednego z najlepszych dziennikarzy sportowych", "Zawsze przyjemnie popatrzeć i posłuchać, panie redaktorze", "Zawsze profesjonalna ekipa i prowadzący w czasach wielkiego Adama Małysza. Niezapomniane chwile!", "No, przecież bez was to nie ma olimpiady" - nie szczędzili miłych słów internauci. ZOBACZ TEŻ: Nie do wiary, co Kurzajewski wyznał w sieci. W takich słowach zwrócił się do Katarzyny