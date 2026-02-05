Savannah Guthrie, znana amerykańska dziennikarka stacji NBC i prowadząca program "Today", przeżywa dramatyczne chwile po zaginięciu swojej 84-letniej matki Nancy Guthrie. Kobieta zniknęła w nocy 31 stycznia, a jej zaginięcie zgłoszono następnego ranka. Co więcej, dom, w którym mieszkała, został przez śledczych uznany za miejsce zbrodni. Teraz pojawiły się nowe informacje w sprawie.
Kilka dni po zaginięciu Nancy Guthrie do redakcji TMZ trafił rzekomy list z żądaniem okupu, który następnie przekazano organom ścigania. Autorzy listu mieli domagać się zapłaty kilku milionów dolarów w Bitcoinach w zamian za uwolnienie Nancy, wyznaczając krótki termin realizacji i grożąc konsekwencjami w razie braku reakcji.
W środę 4 lutego Savannah Guthrie opublikowała na Instagramie emocjonalne nagranie, w którym wystąpiła wraz z rodzeństwem - siostrą Annie i bratem Camronem. Rodzina zwróciła się bezpośrednio do potencjalnych porywaczy, podkreślając, że zanim dojdzie do jakichkolwiek rozmów na temat spełnienia żądań, konieczne jest potwierdzenie, że Nancy żyje. - Jako rodzina robimy wszystko, co w naszej mocy. Jesteśmy gotowi rozmawiać. Musimy mieć pewność, że ona żyje i że jest w waszych rękach. Chcemy się z wami skontaktować i jesteśmy gotowi słuchać. Prosimy, odezwijcie się do nas - powiedziała dziennikarka. Savannah zaznaczyła również, że rozwój sztucznej inteligencji sprawia, iż materiały wizualne czy dźwiękowe mogą być łatwo zmanipulowane, dlatego rodzina domaga się jednoznacznego "dowodu życia".
Dziennikarka nie ukrywa obaw o stan zdrowia matki. - Ma 84 lata, jej serce jest kruche, żyje w bólu. Nie ma przy sobie leków, których potrzebuje, by przeżyć i nie cierpieć - mówiła, dziękując jednocześnie za wsparcie i modlitwy płynące z całego kraju. Savannah opisała również, kim Nancy jest dla bliskich. - Nasza mama to dobra, lojalna, pełna miłości kobieta, która wnosi światło w życie innych. Jej wnuki ją uwielbiają. Jest oddaną przyjaciółką - podkreśliła. W nagraniu pojawił się także bezpośredni apel do zaginionej matki. - Mamusiu, jeśli to słyszysz, jesteś silną kobietą. Jesteś ukochaną córką Boga. Wszyscy cię szukają, mamo, wszędzie. Nie spoczniemy, dopóki nie będziemy znów razem - powiedziała Guthrie.
Policja potwierdza, że Nancy Guthrie została uprowadzona ze swojego domu w środku nocy i zabrana z łóżka wbrew swojej woli. Do tej pory nie dokonano żadnych aresztowań ani nie ogłoszono informacji o podejrzanych. Śledztwo wciąż trwa.