TVP w tarapatach. W tle dziesiątki milionów złotych

Telewizja Polska od ponad dwóch lat znajduje się w stanie likwidacji. Programy nadal są jednak nadawane i na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądała przyszłość stacji. Ostatnio natomiast portal Wirtualne Media poinformował, że TVP znalazła się w poważnych finansowych tarapatach. ZAiKS zamierza bowiem złożyć pozew przeciw publicznemu nadawcy. Przedmiotem sporu są dziesiątki milionów złotych.

TVP nie wypłaciła ZAiKS-owi tantiem. "Są to kwoty idące w dziesiątki milionów złotych"

W grudniu ubiegłego roku portal Wirtualne Media donosił o zaległościach TVP wobec artystów. Serwis skontaktował się w tej sprawie z przedstawicielami ZAiKS-u. W odpowiedzi stowarzyszenie ujawniło, że nie wyklucza wejścia na drogę sądową. Nieuregulowane tantiemy opiewają bowiem na dziesiątki milionów złotych i 90 proc. wszystkich należności.

Zaległości dotyczą całego roku 2025 i są to kwoty idące w dziesiątki milionów złotych. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, nie będziemy mogli dokonać rozliczenia wynagrodzeń autorskich według obowiązujących zasad

– przekazali przedstawiciele biura prasowego ZAiKS. Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Telewizja Polska zwlekała z rozliczeniem także w ubiegłym roku. W grudniu publicznemu nadawcy dostarczono ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty. Przedstawiciele ZAiKS-u nie wykluczają jednak, że będą musieli podjąć bardziej radykalne kroki.

"Mamy nadzieję, że nasze działania odniosą pozytywny skutek i że zaległości w płatnościach zostaną jak najszybciej uzupełnione. Jeśli nie, będziemy zmuszeni dochodzić wynagrodzeń dla twórców w sądzie" - czytamy w komunikacie przekazanym Wirtualnym Mediom.

TVP tłumaczy się z długów. "Telewizja Polska znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji"

Serwis poprosił o komentarz także przedstawicieli Telewizji Polskiej. W opublikowanym przez portal oświadczeniu wyjaśnili oni, że zaleganie z rozliczeniami wynika z kłopotów finansowych stacji. "Telewizja Polska znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej, dlatego nie jest w stanie na bieżąco regulować wszystkich swoich zobowiązań" - przekazano.

"Bardzo poważnie podchodzimy do naszych zobowiązań wobec twórców i organizacji zbiorowego zarządzania, ponieważ nie jest nam obojętny los polskich artystów" – czytamy. Jednocześnie zapewniono, iż wszystkie zaległości zostaną uregulowane. Nie podano jednak konkretnego terminu.