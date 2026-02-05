Zasłynęła dzięki aferze na koncercie Coldplay. Szok, jak teraz zarabia

W lipcu 2025 roku media rozpisywały się o koncercie Coldplay w Foxborough. Uchwycono bowiem moment, kiedy na telebimach wyświetlono przytulającą się parę. Ta, gdy tylko się zorientowała, co się dzieje, zaczęła panikować. Kobieta odsunęła się jak oparzona i zakrywała twarz, a mężczyzna zniknął z kadru. Szybko okazało się, że to Kristin Cabot i Andy Byron, którzy pracują w jednej firmie - Astronomer (ona była szefową HR, on pełnił funkcję CEO). Równie szybko wyszło na jaw, że oboje są w związkach małżeńskich. Teraz znów jest głośno o Kristin Cabot. Wszystko za sprawą jej nowego pomysłu na życie.

Po skandalu na koncercie Coldplay odeszła z pracy. Tak teraz zarabia

Po głośnym koncercie Coldplay Andy Byron, który był CEO firmy Astronomer zrezygnował z posady. Niedługo później to samo zrobiła Kristin Cabot. Plotkowano, że decyzje kochanków były związane z tym, że w firmie wszczęto przeciwko nim wewnętrzne dochodzenie dotyczące postępowania w miejscu pracy.

Teraz okazuje się, że skandal może być szansą dla Cabot na zrobienie nowej kariery. Jak informują zagraniczne media, kobieta będzie główną mówczynią na konferencji PR w Waszyngtonie poświęconej kryzysowi wizerunkowemu. Wydarzenie jest płatne. Cena jednego biletu to 875 dolarów, a więc ponad trzy tysiące złotych.

Wiadomo już, że była szefowa HR wystąpi na scenie ze specjalistką ds. PR - Dini von Mueffling. Organizatorzy zaplanowali dla nich półgodzinne wystąpienie zatytułowane "Kristin Cabot: Odzyskiwanie narracji". Warto dodać, że jest to część większego wydarzenia - konferencji Crisis Comms, w której udział weźmie również 14 innych prelegentów.

Kristin Cabot o cenie, jaką zapłaciła po koncercie Coldplay

Kristin Cabot w grudniu ubiegłego roku udzieliła wywiadu "The New York Times". To w nim podkreśliła, że na długo przed wybuchem afery była z mężem w separacji. Mimo to wyjście z szefem na koncert nazwała błędem. "Podjęłam złą decyzję i wypiłam parę drinków High Noon, zatańczyłam i zachowałam się niewłaściwie w towarzystwie mojego szefa. I to nie jest nic" - uznała.

"Wzięłam odpowiedzialność za to i porzuciłam karierę. To cena, którą postanowiłam zapłacić. Chcę, żeby moje dzieci wiedziały, że można popełniać błędy i naprawdę wszystko zepsuć. Nie trzeba jednak z ich powodu straszyć śmiercią. Moje dzieci bały się, że umrę i że one umrą" - dodała Cabot, przyznając, że po aferze jej rodzina dostała mnóstwo gróźb. Więcej na ten temat TUTAJ.