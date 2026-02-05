Joanna Kołaczkowska niewątpliwie była jedną z najbardziej cenionych artystek kabaretowych. O jej odejściu w lipcu zeszłego roku poinformowali koledzy z grupy hrAbi, którzy kontynuują działalność. Nieco zmienili nazwę, wyszczególniając literkę "A" w nazwie, odnosząc się do imienia Kołaczkowskiej. Tym udowodnili, że ciągle pamiętają o zmarłej koleżance. W Oławie również nie zapomniano o artystce. Odsłoniono tam mural z jej podobizną, który wywołał dyskusję. Internauci twierdzą, że nie przypomina Kołaczkowskiej.

Joanna Kołaczkowska uwieczniona na muralu. Internauci nie są zadowoleni

Na profilu kabaretu hrAbi na Facebooku 4 lutego pojawił się wpis, w którym zamieszczono filmik. Członkowie grupy mieli okazję odsłonić mural z podobizną Joanny Kołaczkowskiej, który pojawił się w domu kultury w Oławie. "W Oławie odsłonięto mural Asi. I to jest po prostu piękne. Powstał z potrzeby serca - a takie rzeczy mają szczególną moc. Oława ma teraz Asię dla siebie trochę bardziej. Mural znalazł się w domu kultury - miejscu nam bliskim, które często odwiedzaliśmy i do którego wciąż wracamy. Asia je lubiła. Było wzruszająco. Bardzo. I bardzo się z tego cieszymy" - podkreślono w poście.

Mural nie przypadł jednak do gustu internautom, którzy uważają, że się po prostu nie udał. Twierdzą, że naścienne malowidło nie przypomina Kołaczkowskiej. Kwestionowali umiejętności wykonawcy muralu. "No ktoś tu raczej nie miał zdolności plastycznych. Asia tak nie wyglądała...", "Z całym szacunkiem, ale mural przedstawia 'nienaturalną' Asię. Z grymasem, pomarszczoną, prawa kość policzkowa okropnie zarysowana, coś dziwnego na brodzie i taką w sumie smutną", "Sam koncept muralu podoba mi się. Natomiast portretowo to nie Asia", "Niepodobna do siebie, smutna taka i pomarszczona" - pisali w komentarzach pod wpisem zawiedzeni internauci.

To nie jest ostatni mural z Joanną Kołaczkowską. Kabareciarze zapowiadają, gdzie powstanie kolejny

Jak poinformowali członkowie kabaretu hrAbi, możemy spodziewać się kolejnego muralu z Kołaczkowską. Ujawniono, gdzie się pojawi. Mamy nadzieję, że to dopiero pierwszy z murali z Asią, a nie ostatni. Ten oławski będzie przywoływał uśmiech, miłe wspomnienia… i pewnie też nutkę tęsknoty. Już niedługo kolejny mural Asi pojawi się w Zielonej Górze — w mieście, gdzie wszystko się zaczęło" - dowiadujemy się.

Artyści kabaretowi marzą, by twarz Kołaczkowskiej pojawiła się również w formie muralu w stolicy. "A Warszawa? Marzy nam się bardzo. I jeszcze wiele innych miejsc. Kto wie… Tego życzymy sobie i Wam - wszystkim, którzy o Niej pamiętają. I którzy pamiętają trochę bardziej" - podkreślili na koniec.