Michel Moran przeżywa obecnie trudny czas. Znany kucharz i juror programu "MasterChef" poinformował fanów o poważnym urazie. Opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie dłoni w opatrunku i stabilizującej szynie. Choć nie zdradził szczegółowych okoliczności zdarzenia, z fotografii jasno wynika, że kontuzja jest poważna.

Michel Moran miał wypadek. Kucharz i juror "MasterChefa" pokazał obrażenia

Restaurator ograniczył się do krótkiego tajemniczego komentarza, który tylko podsycił niepokój obserwatorów. "Brak uwagi? Pecha? Za późno, żeby zastanowić. Jestem załamane" - napisał Michel Moran (pisownia oryginalna) i dołączył zdjęcie dłoni z opatrunkiem (zobaczycie je w naszej galerii). Na razie znany kucharz nie przekazał żadnych informacji dotyczących dalszych planów ani ewentualnej rehabilitacji. A jednak kilka godzin po publikacji wpisu Moran postanowił uchylić rąbka tajemnicy. Odpowiadając na komentarz aktorki Marty Wierzbickiej, która zapytała, co dokładnie mu się stało, restaurator krótko wyjaśnił okoliczności urazu. "Nóż wygrał z palcem" - napisał, zdradzając, że do kontuzji doszło podczas pracy w kuchni.

Wpis szybko wywołał falę reakcji. Pod postem pojawiły się setki komentarzy pełnych wsparcia, życzliwości i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia - zarówno od fanów, jak i osób ze świata mediów oraz gastronomii. "Łączę się w bólu. Dużo zdrówka", "O nie! Wracaj do zdrowia, mistrzu", "Kochany! Szybkiego powrotu do zdrowia" - pisali internauci. Wsparcie okazała mu także Anita Werner. "Dużo cierpliwości, Michel, a wtedy czas powrotu do zdrowia szybciej zleci. Zdrowiej szybko!" - napisała.

Michel Moran ułożył sobie życie na nowo po rozwodzie?

To nie jedyny raz w ostatnim czasie, kiedy Michel Moran po raz kolejny znalazł się w centrum zainteresowania mediów. Po głośnym rozwodzie z Haliną Moran, o którym oficjalnie poinformował w 2025 roku, kucharz coraz chętniej dzieli się prywatnymi kadrami w mediach społecznościowych. Wszystko wskazuje na to, że po rozstaniu ułożył sobie życie na nowo.

2 stycznia juror "MasterChefa" opublikował na Instagramie zdjęcie z egzotycznego wyjazdu do Nowej Kaledonii. Na fotografii pozuje w towarzystwie uśmiechniętej blondynki o imieniu Małgorzata, którą oznaczył w poście. To tylko podsyciło wcześniejsze doniesienia medialne o jego relacji z młodszą o dekadę partnerką. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.