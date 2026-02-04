Wardęga zabrał głos po oświadczeniu Dubiela. Niebywałe, jak zareagował na sądowy wyrok

W 2023 roku Sylwester Wardęga nagłośnił aferę Pandora Gate, w której jedną z zamieszanych w nią osób miał być Marcin Dubiel. W związku z tym youtuber oskarżył Wardęgę o pomówienie i wszedł z nim na drogę sądową. W kwietniu 2025 roku odbyła się pierwsza rozprawa i Sąd Rejonowy w Mławie zdecydował, że Sylwester Wardęga jest winny. Teraz 4 lutego 2026 roku odbyła się kolejna rozprawa, a Sąd Okręgowy w Płocku podtrzymał wyrok pierwszej instancji, co oznacza, że Sylwester Wardęga został prawomocnie skazany. Teraz zareagował na te wieści.

To Sylwester Wardęga napisał po sądowym wyroku. Wspomina o wdzięczności

Okazuje się, że Sylwester Wardęga nie był obecny na rozprawie, a o wyroku sądu dowiedział się z instagramowego postu Marcina Dubiela. Na swoim InstaStories opisał swoje odczucia. "Marcin Dubiel poinformował, że zostałem skazany, a wyrok sądu pierwszej instancji podtrzymany. Bardzo to smutne wieści dla mnie. Niestety, nie mogłem dziś być obecny na sali, więc nie znam uzasadnienia. Marcin Dubiel w apelacji domagał się dla mnie kary roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Skoro wyrok pierwszej instancji został utrzymany, to rozumiem, że pozostaję na wolności. A ty za co dziś jesteś wdzięczny?" - napisał. Więcej przeczytacie tutaj: Dubiel przekazał nowe wieści z sądu. Wiadomo, co z wyrokiem.

Marcin Dubil wydał oświadczenie w sprawie sądowego wyroku

Marcin Dubiel zaskoczył wszystkich, publikując zdjęcie sprzed płockiego sądu i wydając oświadczenie. "Sąd Okręgowy wydał dziś prawomocny wyrok. Ponad dwa lata mierzyłem się z publicznym oskarżeniem o jedne z najcięższych rzeczy, o jakie można zostać oskarżonym. Rok temu sąd pierwszej instancji ustalił bez cienia wątpliwości, że zostałem pomówiony. (...) Wyrok ten został poddany kontroli i dziś potwierdził to Sąd Okręgowy. Sylwester Wardęga został prawomocnie skazany" - napisał.

W dalszej części swojego wpisu podkreślił, że wyrok Wardęgi ma przestraszyć osoby, które chciałyby w ten sposób wymierzać sprawiedliwość w sieci. "Wymiar tej kary ma odstraszać wszystkich samozwańczych szeryfów działających pod pretekstem interesu społecznego, a w rzeczywistości karmiących swoje ego i działających z chęci zysku. Niech jej wymiar się niesie, niech będzie przykładem dla innych, niech odstrasza" - podkreślił. O szczegółach sprawy Pandora Gate, której dotyczył wyrok, przeczytacie TUTAJ.