Marcin Dubiel był jednym z głównych zamieszanych w Pandora Gate. W związku z nagłośnieniem sprawy przez m.in. Sylwestra Wardęgę youtuber wszedł z nim na drogę sądową. W kwietniu 2025 roku Sąd Rejonowy w Mławie zdecydował, iż Dubiel miał być pomawiany przez Wardęgę. Tym samym twórca internetowy wygrał sprawę. 4 lutego 20226 roku przekazał nowe informacje na temat decyzji Sądu Okręgowego w Płocku.

Marcin Dubiel wraca do Pandora Gate. Wiadomo, co zdecydował sąd

"Sąd Okręgowy wydał dziś prawomocny wyrok. Ponad dwa lata mierzyłem się z publicznym oskarżeniem o jedne z najcięższych rzeczy, o jakie można zostać oskarżonym. Rok temu sąd pierwszej instancji ustalił bez cienia wątpliwości, że zostałem pomówiony. (...) Wyrok ten został poddany kontroli i dziś potwierdził to Sąd Okręgowy. Sylwester Wardęga został prawomocnie skazany" - poinformował w środę 4 lutego Dubiel w mediach społecznościowych.

Youtuber podkreślił dalej, że jego zdaniem wyrok Wardęgi ma przestraszyć inne osoby, które w podobny sposób chciałyby wymierzać sprawiedliwość w sieci. "Wymiar tej kary ma odstraszać wszystkich samozwańczych szeryfów działających pod pretekstem interesu społecznego, a w rzeczywistości karmiących swoje ego i działających z chęci zysku. Niech jej wymiar się niesie, niech będzie przykładem dla innych, niech odstrasza" - dopisał w poście.

Co ważne, Wardęga zdążył już zareagować na wpis Dubiela. Jak się okazało, sam nie był obecny w sądzie podczas odczytywania wyroku. "Marcin Dubiel poinformował, że zostałem skazany, a wyrok sądu pierwszej instancji podtrzymany. Bardzo to smutne wieści dla mnie. Niestety, nie mogłem dziś być obecny na sali, więc nie znam uzasadnienia" - przekazał youtuber na InstaStories. Więcej przeczytacie w artykule: "Wardęga zabrał głos po oświadczeniu Dubiela. Niebywałe, jak zareagował na sądowy wyrok".

Sylwester Wardęga opublikował oświadczenie także po pierwszym wyroku sądu

Przypomnijmy, że sprawa Pandora Gate wyszła na światło dzienne w październiku 2023 roku, gdy Sylwester Wardęga oraz Konopsky opublikowali serię materiałów na temat rzekomych kontaktów popularnych youtuberów z nieletnimi fankami. Po wspominanym wyroku sądu z kwietnia 2025 roku, Wardęga zabrał głos, nie kryjąc, że nie zgadzał się z decyzją wymiaru sprawiedliwości.



"Przegrałem w sądzie z Dubielem. Mimo że wiedział on o relacjach Stuu, w tym o związku z 14/15-latką i o spotkaniach z 14-latką w Anglii, to zdaniem sądu w swoim filmie Dubiela bezsprzecznie pomówiłem. Według sądu nie zrobiłem filmu dla uzasadnionego celu społecznego. To lekcja dla mnie, by czasem po prostu milczeć" - przekazał w opublikowanym wówczas oświadczeniu youtuber. Więcej pisaliśmy o tym w artykule: "Zapadł wyrok w sprawie Pandora Gate! Jest komentarz Wardęgi".