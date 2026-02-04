Karolina Gilon na początku 2026 roku postanowiła na jakiś czas zniknąć z internetu, co bardzo zaniepokoiło jej fanów. Jak dowiedział się wówczas portal Pudelek, prezenterka wybrała się na zagraniczny wyjazd, a po powrocie skupiła się na przeprowadzce do nowego lokum. "Karolina postanowiła zrobić sobie przerwę od social mediów i skupić się na synu. Ostatnie dni spędziła na wakacjach w Egipcie, ale już wraca do obowiązków. Czeka ją też spora zmiana, bo przeprowadza się do nowego mieszkania" - mogliśmy przeczytać na łamach serwisu. 4 lutego Karolina Gilon wróciła do aktywności w sieci i pokazała, co robiła w ostatnim czasie.

Karolina Gilon wróciła do sieci. Ostrzegła swoich fanów

Wygląda na to, że Karolina Gilon już na dobre odpoczęła od mediów społecznościowych i zatęskniła za swoimi fanami. W najnowszej publikacji na Instagramie podkreśliła, że chwile z bliskimi były dla niej bardzo ważne, a czas odpoczynku od mediów społecznościowych spędziła go wyjątkowo aktywnie. Podkreśliła, że już najwyższy czas na powrót. "Ten czas był bardzo potrzebny! Ale nie ukrywam, stęskniłam się za wami! Dlatego już wracam! Dużo się działo, przede wszystkim przeprowadzka" - czytamy. W dalszej części publikacji prezenterka zapowiedziała, że wraca z podwójną energią, a na jej fanów czekają liczne niespodzianki.

Ostrzegam! Mam mocnego powera teraz i dużo planów, o których będę was na bieżąco informowała

- napisała Gilon.

Karolina Gilon pokazała, co robiła w trakcie przerwy. Nie obyło się bez problemów