Zdjęcia z okładek magazynów często stają się przedmiotem kpin internautów. Wszystko przez nadmierny, a często nawet nieudany retusz, który prowadzi do tego, że trudno rozpoznać bohatera fotografii. Teraz jednak "Twój Styl" opublikował wyjątkową okładkę z wizerunkiem Mai Komorowskiej. Zdjęcie aktorki jednogłośnie zachwyciło internautów.
"Twój Styl" pochwalił się trzema okładkami marcowego numeru magazynu. Na dwóch nich znalazły się efekty sesji zdjęciowej Julii Pietruchy. Na trzeciej okładce wykorzystano czarno-białe zdjęcie Mai Komorowskiej. To właśnie ta grafika zachwyciła internautów. Wszystko dlatego, że aktorka prezentuje się na fotografii bardzo elegancko i naturalnie. Zdjęcie hipnotyzuje swoją prostotą. Uwagę zwraca również fakt, że 88-letnia aktorka ma dyskretny makijaż, a zdjęcie nie jest nadmiernie wyretuszowane.
Wszystko to sprawiło, że w komentarzach pod wpisem promującym publikację, pojawiło się wiele pochlebnych słow. "I to jest okładka!" - zachwycała się Agata Młynarska. Emotikonę serca pod okładkową fotografią pozostawił również Andrzej Chyra. Nie zabrakło licznych komentarzy od internautów, którzy komplementowali zarówno aktorkę, jak i przedstawiające ją zdjęcie. "Przepiękna", "Cudowna", "Wspaniała Maja", "Piękna okładka" - pisali jednomyślnie.
Warto podkreślić, że autorką poruszającego portretu Komorowskiej jest Weronika Ławniczak. Fotografka opublikowała na swoim instagramowym koncie kolejne zdjęcia z sesji zdjęciowej z aktorką. I nie dziwimy się temu wcale, bo kadry są wyjątkowe i należy się nimi chwalić.
Przypomnijmy, że 23 listopada ubiegłego roku Maja Komorowska zwróciła się z prośbą o pomoc do internautów. W mediach społecznościowych przyznała, że zgubiła sygnet, który był rodzinną pamiątką. "Drodzy Znajomi i Nieznajomi, zgubiłam dzisiaj pamiątkowy sygnet (pierścionek) narzeczeński moich Rodziców. Na niebieskim tle herb, obrączka złota" - pisała, licząc, że uczciwy znalazca się do niej odezwie. Okazało się, że historia miała szczęśliwe zakończenie. Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ.