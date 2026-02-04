1 lutego w programie "Wstajesz i weekend" stacji TVN24 pojawiła się Katarzyna Piekarska. To właśnie tam posłanka Koalicji Obywatelskiej opowiedziała o swoich zmaganiach z nowotworem. Niespełna dwa lata temu Piekarskiej udało się wyzdrowieć. Niestety w listopadzie choroba powróciła. - Dostałam wznowy, co było dla mnie olbrzymim zaskoczeniem, strachem. (...) Jestem po mastektomii, a jutro będę wiedziała, jak będzie wyglądało moje leczenie - mówiła. Po emocjonalnym wywiadzie z posłanką skontaktował się "Super Express". W rozmowie z tabloidem Piekarska opowiedziała, o tym, co ustaliła z lekarzami.

Katarzyna Piekarska o ponownym leczeniu. Ma ważny apel

- Mam niestety nawrót choroby nowotworowej, ale na szczęście badanie PET wykluczyło przerzuty. Bałam się bardzo, że mogłam mieć przerzuty - powiedziała Katarzyna Piekarska w rozmowie z "Super Expressem". Posłanka z nadzieją rozpoczyna dalsze leczenie. - Wkrótce będę wiedziała, czy muszę przyjmować tzw. chemię, czy nie. Jestem dobrej myśli, jestem nastawiona optymistycznie. Niestety rak zbiera gigantyczne żniwo. Moja mama zmarła na raka płuc, bo w porę nie wykryto choroby, za późno poszła na badania. Dlatego apeluję do ludzi, żeby się nie bali i szli się badać - mówiła w rozmowie z "SE".

Piekarska nie ma wątpliwości, że najważniejsza jest profilaktyka. W programie "Wstajesz i weekend" zwróciła uwagę na niepokojące statystyki, z których wynika, że Polacy unikają badań. - My się naprawdę nie badamy. Nie wykorzystujemy tego potencjału zdobyczy współczesnej medycyny, która potrafi bardzo wcześniej wykryć raka - tłumaczyła.

Doda przemówiła na profilu Katarzyny Piekarskiej. "Nie bójcie się tego"

4 lutego wypada Światowy Dzień Walki z Rakiem. Z tej okazji na profilu Piekarskiej pojawiło się wyjątkowe nagranie, w którym wystąpiła Doda. W zeszłym roku piosenkarka opowiedziała o swoich zmaganiach z czerniakiem. Teraz przestrzega innych. - Pamiętajcie, że codziennie umiera 15 kobiet na raka piersi. Tylko i wyłącznie od was zależy i od waszego badania, od waszego dbania o własne zdrowie, od tego, jak szybko zdiagnozujecie się, czy przeżyjecie, czy nie. Badajcie się, pamiętajcie o tym, nie bójcie się tego, nie lękajcie się, idźcie do lekarza i koniecznie sprawdzajcie swoje zdrowie, a być może same uratujecie dzięki temu swoje życie - mówiła.