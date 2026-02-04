Dorota Szelągowska znana jest dzięki takim programom jak: "Totalne remonty Szelągowskiej", "Dorota Was urządzi" czy "Domowe rewolucje". Wielokrotnie miała okazję współpracować z Dariuszem Wardziakiem, którego większość zna jako Darka Stolarza. Widzowie uwielbiali ten duet. Dziś specjalista nie pracuje już ze znaną projektantką. W sieci pojawiało się sporo doniesień na temat ich relacji. Dorota Szelągowska dobitnie rozwiała wątpliwości internautów.

Dorota Szelągowska żartuje z Darkiem Stolarzem. To mówi wiele o ich relacji

Dorota Szelągowska opublikowała na instagramowym profilu nagranie, na którym pokazuje pomieszczenie w trakcie remontu. Następnie zakrywa obiektyw kamery, by po chwili go odkryć i zaprezentować ten sam widok - zwykle po takim ruchu widzimy odmienione wnętrze. "A jeśli u mnie nie działa, to już naprawdę... Całusy dla wszystkich w remoncie. Kto? Piszcie w komentarzach" - napisała z rozbawieniem celebrytka.

Internauci natychmiast zareagowali na publikację Szelągowskiej. Jedna z internautek stwierdziła w komentarzu: "To wina #darekstolarz". Szelągowska przyznała obserwatorce rację. Napisała: "No właśnie!", przy okazji oznaczając Darka. Ten postanowił odpowiedzieć. "Jestem, jestem", dodając emotkę serca i płomienia. Widać, że choć pracują dla konkurencyjnych stacji, nadal mają przyjacielską relację.

Darek Stolarz o relacji z Dorotą Szelągowską. "Między nami naprawdę mnóstwo rzeczy się może dziać..."

W styczniu 2025 roku Darek Stolarz udzielił szczerego wywiadu na temat relacji z Dorotą Szelągowską. Zapewnił, że mimo zakończenia współpracy, wciąż mają bardzo dobry kontakt. - Artykuły artykułami, wiemy, jak to jest. Ja Dorotę znam 18 lat, więc między nami naprawdę mnóstwo rzeczy się może dziać, ale takie odejście nigdy by nie spowodowało, że przyjaźń się kończy. Dorota mnie wspiera, ja wspieram ją, jesteśmy ze sobą w stałym kontakcie - mówił Plejadzie i zwrócił się do przyjaciółki. - Dorota, pozdrawiam, cię. Tak wygląda człowiek, którego znalazłaś gdzieś w stolarni - powiedział Darek Stolarz.