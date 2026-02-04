Maryla Rodowicz gościła ostatnio w podcaście Katarzyny Nosowskiej "Bliskoznaczni". W pewnym momencie prowadząca zapytała wokalistkę o to, czy zdarzyło jej się w przeszłości mieć z kimś "kosę". - Że z kimś był konflikt, że się raczej omijałyście na festiwalach? - doprecyzowała Nosowska. - Było tak i jest tak z Krysią Prońko - przyznała bez ogródek Rodowicz. Po tych słowach w mediach zawrzało. Zaskoczona Prońko w rozmowie z Plotkiem odniosła się do słów koleżanki z branży. Na odpowiedź Rodowicz nie musiała długo czekać.

Maryla Rodowicz reaguje na słowa Krystyny Prońko. Postawiła sprawę jasno. "Wyślę gołąbka pokoju"

W rozmowie z Plotkiem Krystyna Prońko powiedziała wprost, co sądzi o wypowiedzi Maryli Rodowicz na temat rzekomego konfliktu. - Jeśli pani Maryla tak uważa, to pewnie dla niej jest, dla mnie nie (...) Z mojej strony nie [ma konfliktu - przyp. red], a jeśli pani Maryla żywi się skandalami, to jej prywatna sprawa - tłumaczyła. Co na to Maryla Rodowicz? Piosenkarka zaprzeczyła, jakoby lubowała się w skandalach. - Nie wydaje mi się, żebym żywiła się skandalami. Bardzo cenię Krystynę Prońko i chętnie wyślę jej gołąbka pokoju - skwitowała krótko w rozmowie z Pudelkiem.

Maryla Rodowicz wspomniała skandal sprzed lat. Odmówiła przyjęcia Złotego Fryderyka

W 2008 roku na oficjalnej stronie Maryli Rodowicz pojawiła się niespodziewana informacja o odmowie przyjęcia Złotego Fryderyka, przyznawanego w ramach nagród Fryderyki. "Maryla odmówiła przyjęcia nagrody Złotego Fryderyka 'za całokształt', wyrażając swoją dezaprobatę zarówno wobec kryteriów, jakimi kieruje się kapituła nagrody, jak i wobec samego składu tejże kapituły" - napisano wówczas. W rozmowie z Nosowską Rodowicz wróciła wspomnieniami do tego wydarzenia. - Ja nagrywałam naprawdę świetne płyty i mnie było tak przykro, że te płyty nawet nie były nominowane. Ty wiesz, że ja nie byłam nigdy nominowana jako wokalistka? Dlatego jak chcieli mi dać Złotego Fryderyka, to powiedziałam: 'Walcie się'. Odmówiłam i był skandal - opowiadała. Myślicie, że podjęła dobrą decyzję?