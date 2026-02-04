Wtorek 3 lutego był dla Dody dość intensywnym dniem. W pierwszej kolejności artystka udała się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotkała się z Karolem i Martą Nawrockimi, by porozmawiać na temat praw zwierząt i patoschronisk. Wieczorem tego samego dnia Rabczewska pojawiła się również w "Trójkącie Politycznym" na antenie TVP Info, gdzie dyskutowała na podobne tematy wraz z prowadzącą Aleksandrą Pawlicką. Na pewnym etapie rozmowy, gwiazda zwróciła się nagle do premiera Donalda Tuska.

Doda poprosiła Donalda Tuska o jedno. "Muszę go dobrze wykorzystać"

Prowadząca zapytała w pewnym momencie Dodę, czy jeżeli spotkała się ona już z m.in. prezydentem, ma także w planie porozmawiać np. z ministrem rolnictwa. Rabczewska zaskoczyła wtedy odpowiedzią i wspomniała o polskim premierze. - Pani redaktor, mi się skończyły outfity, jeżeli chodzi o polityczne, porządne, poważne garsonki. Został mi tylko jeden, za kolano. Dla pana Donalda Tuska - skomentowała piosenkarka, zwracając się dalej bezpośrednio do polityka.

Serdecznie proszę o zaproszenie. Został mi jeden outfit. Muszę go dobrze wykorzystać

- dodała Doda, patrząc się prosto do kamery.

Tak Doda podsumowała spotkanie z Karolem Nawrockim i Waldemarem Żurkiem

Tuż po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego, Doda opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym podsumowała wizytę u głowy państwa. Nie kryła, że liczy, iż Karol Nawrocki faktycznie zmieni coś w kwestii pomocy zwierzętom. - Wracam ze spotkania z parą prezydencką, z naszym prezydentem. Jestem bardzo zadowolona z tego spotkania. (...) Porozmawialiśmy absolutnie o wszystkim tym, co było najważniejsze i też widzę po drugiej stronie ogromną chęć pomocy - skomentowała na udostępnionym w sieci nagraniu artystka.

Podobne zdanie miała także po spotkaniu z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem, z którym widziała się w ministerstwie jeszcze w poniedziałek 2 lutego. "Moje postulaty zostały wysłuchane z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem przez Waldemara Żurka. (...) Teraz czekam na działanie" - poinformowała fanów Doda.