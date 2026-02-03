Agata i Piotr Rubikowie mieszkają na Florydzie od lipca 2023 roku. Najwyraźniej już zdążyli się przyzwyczaić do słonecznej pogody na tyle, że odrobina zimna szybko dała im w kość. W ostatnich dniach jest bowiem u nich dość chłodno, ale nie aż tak jak w Polsce. Rubikowie musieli znosić jedynie 5 stopni Celsjusza. To okazało się sporym wyzwaniem, zwłaszcza że zepsuła im się klimatyzacja, którą ogrzewali mieszkanie. Wszystkim oczywiście podzielili się na swoich instagramowych profilach.

Piotr Rubik narzekał na pogodę. Żona szybko do niego dołączyła

O pogodowej sytuacji poinformował Piotr Rubik jako pierwszy. Wyszedł na spacer z psem i narzekał na pogodę ubrany w puchową kurtkę. - Nie spodziewałbym się nigdy, że w Miami będę wychodził tak ubrany na spacer z psem. Pies w swetrze, ja w zimowej kurtce, zimowych butach. Jest bardzo zimno - mówił. Agata Rubik również podzieliła się problemem. Okazuje się, że największym jest brak dużej ilości ciepłych ubrań i zepsuta funkcja ogrzewania w klimatyzacji.

- Kiedy na dworze 5 stopni, a w mieszkaniu przestała działać opcja grzania w klimatyzacji. Nie wiedziałam, że taka sytuacja nas spotka. Niedawno ją wymienialiśmy. (...) Chyba nie jest przystosowana do zimnych temperatur na zewnątrz. (...) Wiem, że u was też jest bardzo zimno. Różnica jest taka, że wy macie dużo ciepłych ubrań, a ja tylko kilka - marudziła.

Rubikowie uratowani. Agata Rubik mogła w końcu wyłączyć piekarnik

Na szczęście męka Agaty i Piotra nie trwała długo. Agata Rubik w końcu mogła pochwalić się, że w jej domu znów jest ciepło. - Nie wierzę, normalnie nie wierzę, nasza klimatyzacja zaczęła działać i w końcu mamy ciepło w domu. Oficjalnie Rubiki tym razem nie zamarzną. Matko, nic mnie tak dawno nie cieszyło - mówiła na InstaStories.

Przy okazji zaprezentowała swoim fanom, że w czasie tej kryzysowej sytuacji mieszkanie ogrzewała... włączonym piekarnikiem. - Czas wyłączyć nasz piekarnik, nasze ognisko domowe. Jak widać, piekarniki przydają się do różnych celów - wyjaśniła. Jak widać, potrzeba matką wynalazków.