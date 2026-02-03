Doda przybyła we wtorek 3 lutego do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotkała się z Karolem i Martą Nawrockimi. Głównym tematem ich rozmów była kwestia praw zwierząt. - Jestem bardzo zadowolona z tego spotkania. (...) Porozmawialiśmy absolutnie o wszystkim tym, co było najważniejsze i też widzę po drugiej stronie ogromną chęć pomocy - podsumowała później piosenkarka. Teraz głos zabrała także pierwsza dama.

Doda spotkała się z parą prezydencką. Marta Nawrocka opublikowała post

"Dziękuję za spotkanie panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i pani Marcie. Zwierzętom potrzebne jest porozumienie ponad podziałami. Działajmy razem" - napisała w mediach społecznościowych Rabczewska, publikując zdjęcia z parą prezydencką. Podobny post zamieściła również Marta Nawrocka. We wpisie odniosła się na starcie do niedawnych kontrowersji wokół patoschronisk. "Zwierzęta nie potrafią wołać o pomoc. Dramatyczne sceny ze schronisk w Bytomiu i Sobolewie nie mogą się już nigdy powtórzyć. Przez lata w tych miejscach dochodziło do rażących zaniedbań i krzywd" - napisała pierwsza dama.

Opisała dalej przebieg spotkania z zaproszonymi do Pałacu gośćmi. "Dziś wspólnie z Dodą, Krzysztofem Stanowskim i Łukaszem Litewką rozmawialiśmy o sytuacji prywatnych schronisk w Polsce, a także propozycjach realnych zmian, które ochronią ich podopiecznych. Razem możemy nieść dobro i dać niewinnym istotom szansę na lepsze życie" - podsumowała Nawrocka.

Doda pojawiła się także w Ministerstwie Sprawiedliwości. "Teraz czekam na działanie"

Dzień wcześniej - 2 lutego, Rabczewska udała się za to do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie zaprosił ją minister Waldemar Żurek. Gwiazda także podsumowała to spotkanie w mediach społecznościowych. "Moje postulaty zostały wysłuchane z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem przez Waldemara Żurka: podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, szkolenia sędziów i prokuratorów w kontekście zasądzania kar, odbieranie sadystom praw do posiadania zwierząt nie czasowe, ale na zawsze" - przekazała Doda. "Teraz czekam na działanie" - dodała na koniec, nie kryjąc, że liczy na pełne zaangażowanie polityków.