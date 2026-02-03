Minge zabrała głos ws. Epsteina. Mówi o szokujących kulisach show-biznesu

Sprawa Jeffreya Epsteina wzbudza spore emocje nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. 30 stycznia Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ujawnił kolejne akta - chodzi o ponad trzy miliony stron dokumentów. Do sprawy odniosła się ceniona projektantka mody, Ewa Minge, która mówi o pułapkach na młode kobiety.

Szokujące wyznanie Ewy Minge. Chodzi o młode kobiety

Projektantka miała okazję współpracować z wieloma zagranicznymi modelkami na całym świecie. Usłyszała wiele zatrważających historii młodych kobiet, które opisuje w swoich książkach. O sprawie opowiedziała w rozmowie z "Faktem". - Powiem w ten sposób: książki, które napisałam, nie powstały przez przypadek. W książkach "Agencja" i "Córka agencji" dosadnie opisuję procedery i mechanizmy rządzące światem mody. Ostrzegam też młode kobiety, pokazując "od kuchni", jak wygląda świat wielkich pieniędzy, prestiżu i blichtru. Często młode dziewczyny nie są świadome pułapek, w które mogą wpaść, i dają się uwieść obietnicom, które wydają się niewinne - na przykład kampaniom czy spotkaniom z wpływowymi ludźmi - wyjaśniała Minge. - Szkoda mi dziewczyn, które zostają uwikłane w tego typu sytuacje, ponieważ czasami wystarczy jeden fałszywy krok, aby całe życie znalazło się pod oceną i medialnym linczem - dodała.

Jeffrey Epstein interesował się Bradem Pittem. Na jawy wyszły jego maile

Jak się okazuje, Epstein interesował się również życiem Brada Pitta - a dokładniej jego romansami. Biznesmen miał być o tym informowany przez jednego z najbliższych współpracowników - Richard Kahn. 5 kwietnia 2018 roku wysłał Epsteinowi zaskakującą wiadomość. Znajdował się tam link do artykułu z Page Six, w którym opisano spotkanie Brada Pitta z Neri Oxman, czyli "cenioną architektką, nagradzaną artystką i gwiazdorską profesor MIT". Wiele wskazuje na to, iż sprawa zainteresowała przestępcę. Otrzymał on bowiem jeszcze jeden link do artykułu na temat relacji Pitta z Oxman.

Co ciekawe, w 2019 roku Epstein przekazał 800 tysięcy dolarów dofinansowania laboratorium projektowemu, w którym pracowała architektka. Nie była to jedyna darowizna, gdyż dwa lata wcześniej przestępca przekazał instytucji 125 tys. dolarów, a ówczesny dyrektor podarował mu w ramach podziękowania marmurową rzeźbę wydrukowaną w 3D. Gdy sprawa wyszła na jaw, dyrektor ustąpił ze stanowiska. Neri Oxman wydała wówczas oświadczenie. Podkreśliła, że nie była w żaden sposób powiązana z Epsteinem i żałowała przyjęcia darowizn.