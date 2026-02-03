We wtorek 3 grudnia Doda udała się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotkała się m.in. z Karolem i Martą Nawrockimi. Piosenkarka miała porozmawiać z prezydentem przede wszystkim na temat pomocy zwierzętom. Po spotkaniu Rabczewska opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z Nawrockimi, dziękując im za poświęcony czas.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o sytuacji zwierząt w schroniskach

Doda spotkała się z parą prezydencką. W poście oznaczyła Martę Nawrocką

"Dziękuję za spotkanie panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i pani Marcie. Zwierzętom potrzebne jest porozumienie ponad podziałami. Działajmy razem" - przekazała na Instagramie Doda, zamieszczając fotografię, do której zapozowała u boku Nawrockich. W poście wokalistka postanowiła również oznaczyć profil pierwszej damy. Jak mogliśmy zobaczyć na zdjęciach opublikowanych przez Kancelarię Prezydenta, na jednym z kadrów uchwycono moment, w którym Doda rozmawiała bezpośrednio właśnie z Martą Nawrocką. Oprócz gwiazdy na spotkaniu z prezydentem pojawili się także Krzysztof Stanowski i poseł Łukasz Litewka.

Rabczewska zamieściła również nagranie, na którym powiedziała kilka słów na temat spotkania w Pałacu. - Jestem bardzo zadowolona z tego spotkania. (...) Porozmawialiśmy absolutnie o wszystkim tym, co było najważniejsze i też widzę po drugiej stronie ogromną chęć pomocy - stwierdziła na starcie artystka, odnosząc się do kwestii patoschronisk oraz obecnej sytuacji zwierząt.

Doda zaapelowała do polityków. Chce, by stanęli "ramię w ramię"

Pod wspominanym nagraniem na Instagramie Dody pojawił się również apel gwiazdy do polityków. Podkreśliła ona w nim wagę współpracy osób z różnych opcji politycznych. "Zwierzętom potrzebne jest porozumienie ponad podziałami! (...) Politycy! Posłanki, Posłowie, Panie Prezydencie! Tylko wy możecie przerwać dekady cierpienia zwierząt i naginania przestarzałych przepisów" - napisała piosenkarka. "To w waszych rękach jest jak najszybsze znowelizowanie przepisów! My, podpisani pod apelem, oczekujemy tego od was. Zachowajcie się odpowiedzialnie. Tylko razem, wspólnie, ramię w ramię - możemy przerwać łańcuch cierpienia!" - zaapelowała na koniec.