Doda pojawiła się we wtorek 3 lutego w Pałacu Prezydenckim, by spotkać się z Karolem Nawrockim. Głównym tematem ich rozmowy miały być prawa zwierząt, w tym m.in. zaostrzenie przepisów wobec sprawców znęcania się nad zwierzętami oraz wprowadzenia dożywotniego zakazu ich posiadania dla osób skazanych za takie czyny. Piosenkarka opisała w mediach społecznościowych, jak przebiegło jej spotkanie z politykiem.

Doda spotkała się z Karolem Nawrockim. "Porozmawialiśmy absolutnie o wszystkim"

- Wracam ze spotkania z parą prezydencką, z naszym prezydentem. Jestem bardzo zadowolona z tego spotkania. (...) Porozmawialiśmy absolutnie o wszystkim tym, co było najważniejsze i też widzę po drugiej stronie ogromną chęć pomocy - opowiedziała na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu Rabczewska. Podkreśliła dalej, że ma nadzieję, iż to właśnie Nawrockiemu uda się wreszcie zmienić coś w kwestii patoschronisk.

Wierzę, że to nie będą słowa bez pokrycia i chciałam wam powiedzieć, że nie tylko my, obywatele, nie mieliśmy świadomości, jak funkcjonują patoschroniska i ilu sadystów zgodnie z prawem może obejmować nad nimi władzę. Prezydent również nie miał tej świadomości i jestem pewna, że dokona wszelkich starań, żeby to zmienić

- dodała artystka. W dalszej części nagrania zaapelowała do polityków, by w sprawie zwierząt, działali oni ponad podziałami. - Chciałabym być głosem wszystkich obywateli, którzy (...) mówią jednym głosem, głosem, który z kolei został odebrany bo go nie mają - naszych braci mniejszych, naszych czworonogów - skomentowała Doda.

Apel Dody do polityków. "Tylko wy możecie przerwać dekady cierpienia zwierząt"

Pod nagraniem Doda podzieliła się również emocjonalnym apelem bezpośrednio do polityków. Odniosła się w nim do tego, o czym wspominała w filmiku. "Zwierzętom potrzebne jest porozumienie ponad podziałami! (...) Politycy! Posłanki, Posłowie, Panie Prezydencie! Tylko wy możecie przerwać dekady cierpienia zwierząt i naginania przestarzałych przepisów" - przekazała gwiazda. Rabczewskiej zależy, by wszyscy politycy podeszli do tej sprawy "ramię w ramię". "To w waszych rękach jest jak najszybsze znowelizowanie przepisów! My, podpisani pod apelem, oczekujemy tego od was. Zachowajcie się odpowiedzialnie. Tylko razem, wspólnie, ramie w ramię - możemy przerwać łańcuch cierpienia!" - dopisała Doda.

