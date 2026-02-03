Doda z kolejną akcją na rzecz zwierząt. Szokujący odzew artystów

Doda nie pozostaje obojętna na los zwierząt. Piosenkarka odwiedzała polskie patoschroniska, w których panowały dramatyczne warunki. Chociaż dzięki jej interwencji udało się zamknąć siedzibę w Sobolewie, to sytuacja w wielu miejscach na terenie naszego kraju wciąż jest bardzo trudna. Już wkrótce odbędzie się wyjątkowe wydarzenie zainicjowane przed Dodę.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda walczy o życie zwierząt. Mówi o trudnych warunkach

Doda z kolejną inicjatywą na rzecz zwierząt. "Dzięki sztuce można zebrać fundusze"

10 lutego w domu aukcyjnym Art In House odbędzie się licytacja na rzecz zwierząt. Wydarzenie powstało dzięki inicjatywie Dody oraz malarki Joanny Sarapaty. Właścicielka domu aukcyjnego opowiedziała o szczegółach licytacji. "Joanna Sarapata wpadła na pomysł, że artyści mogliby się zmobilizować i wystawić na licytację to, co robią najlepiej, swoje prace. Wspólnie z Dodą uznały, że dzięki sztuce można zebrać fundusze dla zwierząt uratowanych ze schroniska" - powiedziała Anita Wolszczak-Karasiewicz dla Plejady. Jak się okazuje, środowisko artystyczne bardzo szybko zaangażowało się w aukcję.

"Katalog udało nam się zebrać w dwa dni od ogłoszenia zbiórki. Reakcja była ogromna. Artyści nadal przysyłają swoje prace, więc rozważamy poszerzenie katalogu, bo do aukcji zostało jeszcze trochę czasu" - powiedziała Wolszczak-Karasiewicz. Cena wywoławcza każdego dzieła wynosi 1 tys. zł, a zebrane środki zostaną przeznaczone na kastrację i sterylizację zwierząt. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dodatkowo, w sieci będzie można obejrzeć transmisję na żywo. "Bardzo możliwe, że Doda poprowadzi fragment aukcji. Liczymy, że będzie obecna i przejmie na chwilę rolę aukcjonera" - wyjawiła właścicielka domu aukcyjnego.

DODAOtwórz galerię

Doda w "Dzień dobry TVN". Nie gryzła się w język. "To jest porażka, to jest żenada"

1 lutego Doda wystąpiła w programie "Dzień dobry TVN". Opowiedziała o przedsiębiorcach wzbogacających się na trudnej sytuacji zwierząt. - To też jest szokujące, że przedsiębiorca może stanąć do przetargu, nie mając nic kompletnie wspólnego ze zwierzętami i robić sobie z tego biznes. Nie leczyć zwierząt, nie kastrować, patrzeć, jak umierają i się męczą. Musimy jako obywatele zdawać sobie z tego sprawę - mówiła.

Wokalistka zaznaczyła, że jest przerażona biernością środowiska politycznego. - Zamknęłam patoschroniska w tydzień, ja, piosenkarka. To jest porażka, to jest żenada. To nie jest dla mnie powód do dumy tylko bezsilność i poczucie porażki wewnętrznej. Jak mam zamknąć kolejne schroniska, jeśli te psy nie mają gdzie się podziać - wyznała.