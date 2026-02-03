Małgorzata Żak to działaczka społeczna i założycielka Fundacji Polsat. Organizacja powstała z jej inicjatywy w 1996 roku, a Żak pełniła w niej funkcję prezeski zarządu aż do 2012 roku. Jak przekazał 3 lutego rzecznik prasowy Grupy Polsat Plus Tomasz Matwiejczuk, Małgorzata Żak po wieloletniej przerwie wraca do Fundacji Polsat i wejdzie w skład jej rady. - To dla mnie ogromna radość i satysfakcja, że znów będę mogła aktywnie uczestniczyć w życiu Fundacji Polsat - mówi Żak w komunikacie prasowym.

Małgorzata Żak wraca do Fundacji Polsat. Organizacja ma też nową prezeskę

Jak czytamy w dalszej części komunikatu, w okresie gdy Małgorzata Żak zajmowała stanowisko prezeski, Fundacja Polsat stworzyła jedne z najważniejszych projektów jak Podaruj dzieciom słońce, Podziel się posiłkiem czy Mikołajkowy Blok Reklamowy. - Pewne rzeczy pozostają niezmienne - wciąż jest wiele dzieci, które czekają na pomoc. I od tego jesteśmy: od wspierania najsłabszych. Cieszę się, że Grupa Polsat Plus jako polska firma rozumie, że biznes to nie wszystko i nadal będzie mocno wspierać naszą pomoc potrzebującym. To ważne, aby polskie firmy pamiętały o słabszych i wspierały polskie społeczeństwo - przekazała Żak.

To nie jedyna zmiana w Fundacji Polsat. Nową prezeską organizacji zostaje Agnieszka Grzegorczyk, związana z nią zawodowo od 1998 roku. Na tym stanowisku Grzegorczyk zastąpi Krystynę Aldridge-Holc, która pełniła funkcję prezeski zarządu od 2012 do 2025 roku.

Małgorzata Żak i Zygmunt Solorz byli małżeństwem przez 20 lat

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, zmiana w Fundacji Polsat to kolejna konsekwencja reorganizacji w Grupie Polsat i sporu o sukcesję. Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku sąd w Liechtensteinie wydał drugi, tym razem prawomocny, wyrok korzystny dla dzieci Zygmunta Solorza. Piotr Żak, Tobias Solorz i Aleksandra Żak przejęli imperium ojca i dokonali znacznych zmian kadrowych.

Małgorzata Żak była drugą żoną Zygmunta Solorza. Pierwszą żoną biznesmena była Ilona Solorz, z którą doczekał się syna Tobiasa. Małżeństwo po ośmiu latach zakończyło się rozwodem w 1991 roku. Małgorzatę Żak Solorz poślubił rok później. Doczekali się dwójki dzieci - Piotra i Aleksandry. Związek również nie przetrwał próby czasu, a rozwód pary został sfinalizowany w 2014 roku. Obecnie biznesmen związany jest z Justyną Kulką, którą poślubił w 2024 roku.