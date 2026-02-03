Doda spotka się z Nawrockim. Wyjawiła, czego się domaga

Doda kontynuuje swoje zaangażowanie w walkę o realne zmiany w ochronie zwierząt. Jak wynika z ustaleń Radia Eska, jeszcze dziś, 3 lutego, wokalistka ma spotkać się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowa ma dotyczyć m.in. zaostrzenia przepisów wobec sprawców znęcania się nad zwierzętami oraz wprowadzenia dożywotniego zakazu ich posiadania dla osób skazanych za takie czyny.

Zobacz wideo Doda walczy o życie zwierząt. "Psy zamarzają w męczarniach"

Doda idzie do Pałacu Prezydenckiego z konkretnymi postulatami. W grę wchodzą poważne kary dla osób znęcających się nad zwierzętami

Od tygodni Doda nagłaśnia problemy systemowe związane z losem zwierząt, zwłaszcza tych przebywających w schroniskach. To ona zwróciła uwagę opinii publicznej na nieprawidłowości w jednym z ośrodków w Bytomiu, co - jak podkreślano - zapoczątkowało ogólnopolskie kontrole prowadzone przez MSWiA.

W ostatnich dniach piosenkarka intensywnie działa na szczeblu instytucjonalnym. Zaledwie 2 lutego spotkała się z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem. O rozmowie poinformowała sama w mediach społecznościowych, zaznaczając, że inicjatywa wyszła ze strony szefa resortu. "Moje postulaty zostały wysłuchane z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem przez Waldemara Żurka" - napisała, dodając, że teraz „czeka na działanie.

Donald Tusk reaguje w sprawie schroniska w Sobolewie. Zamieścił dosadny wpis

Sprawa schroniska w Sobolewie w ostatnich tygodniach wywołała ogromne poruszenie. Po alarmujących doniesieniach o warunkach, w jakich przebywały psy, na miejscu pojawiła się Doda wraz z mediami, relacjonując to, co zobaczyła za bramą placówki. Wkrótce potem do Sobolewa przyjechała także Małgorzata Rozenek-Majdan z ekipą TVN, a przed schroniskiem rozpoczęły się protesty mieszkańców i obrońców praw zwierząt.

Głos w sprawie zabrał premier Donald Tusk, dodając wpis na Instagramie. "Schronisko w Sobolewie to kolejny dowód na to, że ludziom desperacko brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru. Powiatowy Lekarz Weterynarii zamknął dziś to schronisko. Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie" - napisał. Pod wpisem pojawiły się podziękowania m.in. od Dody i Rozenek-Majdan.