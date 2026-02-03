Savannah Guthrie to znana amerykańska dziennikarka, od lat związana z NBC. Od 2012 roku pełni rolę prowadzącej porannego programu stacji "Today". Od początku lutego NBC, podobnie jak inne amerykańskie stacje, wspierają Guthrie w poszukiwaniach jej matki Nancy. Ostatni raz członkowie rodziny widzieli ją 31 stycznia wieczorem, gdy odwozili ją do jej domu w Catalina Foothills w stanie Arizona. Od tego czasu z Nancy Guthrie nie ma kontaktu. - Myślę, że została porwana. Nie wyszła stąd [z domu - przyp. red.]. Nie poszła z własnej woli - przekazał mediom szeryf hrabstwa Pima Chris Nanos.

Policja poszukuje matki Savannah Guthrie. Mowa o popełnieniu przestępstwa

Jak informują służby, z bliskimi Nancy Guthrie skontaktowała się osoba z jej otoczenia, gdy zorientowała się, że kobieta nie pojawiła się w niedzielę 1 lutego na mszy. Rodzina 84-latki pojechała do jej domu, jednak nie znalazła jej na miejscu. Wtedy podjęto decyzję o wezwaniu policji. Chris Nanos przekazał mediom, że Nancy Guthrie nie zmagała się z demencją ani podobnymi problemami zdrowotnymi, dlatego nie istnieje możliwość, aby nieświadomie wyszła z domu sama. Podkreślił za to, że kobieta ma problemy z poruszaniem się. Zaznaczył również, że jak najszybsze odnalezienie Guthrie jest bardzo ważne ze względu na leki, które musi przyjmować 84-latka.

Szeryf zaznaczył również, że pewne kwestie podczas przeszukiwań domu Nancy Guthrie wywołały niepokój służb. W sprawę zaangażowany był zespół poszukiwawczo-ratowniczy, wykorzystywano m.in. drony i śmigłowce, jednak obecnie poszukiwania przerodziły się w śledztwo kryminalne. - W tej chwili nie traktujemy tego już jako misji poszukiwawczej, ale jako popełnienie przestępstwa - przekazał Chris Nanos.

Służby nie poinformowały, jaki mógł być motyw porwania Nancy Guthrie. Nie wykluczają jednak, że mogło to być związane z rozpoznawalnym nazwiskiem jej córki. - Na pewno się temu przyjrzymy. Będziemy badać, czy była śledzona. Czy ktoś jej groził - dodał Nanos.

Savannah Guthrie dziękuję wszystkim za zaangażowanie w sprawę

Od chwili zaginięcia matki Savannah Guthrie jest w stałym kontakcie ze służbami. "W imieniu naszej rodziny chciałabym podziękować wszystkim za myśli, modlitwy oraz słowa wsparcia. W tej chwili skupiamy się przede wszystkim na bezpiecznym powrocie naszej ukochanej mamy" - przekazała w oświadczeniu opublikowanym 2 lutego na stronie today.com. Kilka godzin później Savannah Guthrie zwróciła się do wszystkich również za pośrednictwem Instagrama, dziękując za wsparcie i prosząc o modlitwę w intencji odnalezienia jej mamy.