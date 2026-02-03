Paulina Sykut-Jeżyna pokazała się bez makijażu. W takim stanie jest jej cera

Paulina Sykut-Jeżyna jest znaną prezenterką telewizyjną i cenioną postacią w polskim show-biznesie. Gwiazda od lat związana jest ze stacją Polsat. Widzowie mogą ją oglądać w weekendowe poranki jako prowadząca śniadaniówkę "halo tu polsat", ale też i w uwielbianym programie "Taniec z gwiazdami". Oprócz tego zdarza się, że prezenterka nieraz prowadzi prognozę pogody czy inne różnorodne wydarzenia branżowe związane ze stacją. Jako gwiazda telewizji Paulina Sykut-Jeżyna zazwyczaj prezentuje się w wyszukanych kreacjach i idealnie dobranych fryzurach czy makijażach. Tym razem zrobiła jednak mały wyjątek od tej reguły i pokazała się fanom w całkowicie naturalnym wydaniu, zaraz po zakończonym treningu.

Zobacz wideo Paulina Sykut-Jeżyna o tym, jak zmieniła się Cichopek. Wspomina też Joannę Kulig

Paulina Sykut-Jeżyna pokazała się bez makijażu. Tak wygląda w naturalnej odsłonie

Nie jest tajemnicą, że Paulina Sykut-Jeżyna doskonale odnajduje się w najnowszych trendach i niemalże zawsze zachwyca widzów nienagannym wyglądem. W mediach społecznościowych jest jednak trochę inaczej. Gwiazda aktywnie prowadzi profil na Instagramie, gdzie co jakiś czas chętnie dzieli się urywkami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Tak samo było i tym razem. Teraz postanowiła zamieścić na InstaStories zdjęcie z siłowni chwilę po zakończonym treningu, gdzie jest w całkowitej naturalnej odsłonie bez grama makijażu na twarzy. "Było kardio" - napisała z wyraźną satysfakcją. Na fotografii widać też, że jej cera jest bardzo zadbana i promienna. Trzeba przyznać, że takie zdjęcia na profilu Pauliny Sykut-Jeżyny to prawdziwa rzadkość. Jesteście ciekawi, jak się prezentowała w naturalnym wydaniu? Zerknijcie do naszej galerii i zobaczcie sami!

Paulina Sykut-Jeżyna dba o formę fizyczną. To najczęściej jada na śniadanie

Paulina Sykut-Jeżyna bardzo dba o swój wizerunek. Na Instagramie możemy też rzucić okiem na to, jak wygląda jej styl i tryb życia. Prezenterka nie ukrywa, że dba o zdrowie oraz wygląd i kondycję ciała. Regularnie trenuje i dba o aktywność fizyczną. Oprócz tego dba o to, aby jej posiłki zawierały odpowiednie wartości odżywcze i były dobrze zbilansowane. Z jej relacji wynika też, że jako najważniejszy posiłek dnia uznaje śniadanie, na które zazwyczaj wybiera jaglankę. (Więcej na ten temat przeczytacie tutaj).