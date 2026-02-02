31 stycznia powrót Ryszarda Rynkowskiego na scenę zakończył się w nieoczekiwany sposob. Już w trakcie koncertu artysta sygnalizował, że nie jest w najlepszej formie. Między utworami otwarcie mówił o problemach ze zdrowiem. "Trochę gorzej chodzę, bo mam tutaj taki kawałek metalu, w środku... W związku z tym trochę wolniej chodzę i nie jest to sprawa ta, która czeka na mnie w sądzie, broń Boże" - wyznał. Po około godzinie artysta zszedł ze sceny, a wkrótce potem poinformowano o zakończeniu wydarzenia. Widzowie byli zaniepokojeni. Organizator przekazał, co dalej z koncertami.

Co z koncertami Ryszarda Rynkowskiego? Organizator zabrał głos

Menedżer Ryszarda Rynkowskiego wyjaśnił, dlaczego artysta zszedzł ze sceny. "Emocje wzięły górę, duży stres się pojawił, bo to pierwszy występ po przerwie. Rysiek miał wcześniej próbę, po niej wszystko się nasiliło, wróciły wspomnienia, bo zawsze towarzyszyła mu żona… Ciśnienie skoczyło, zestresował się, pojawiły się zawroty głowy, lekarz zalecił odpoczynek, stąd decyzja, że dzisiejszy koncert się nie odbędzie, ale będziemy się starać, by został przełożony" - przekazał "Faktowi" Bogdan Zep.

Szybko stało się jasne, co z następnymi koncertami. Organizator przekazał informacje. Koncert z 1 lutego się nie odbył. "Podjęliśmy decyzję o wyznaczeniu nowego terminu koncertu w Tomaszowie Mazowieckim. Jutro powinien on zostać ustalony. Zakupione bilety zachowają ważność, ale oczywiście - ci widzowie, którzy będą chcieli je zwrócić, będą mieli do tego prawo" - przekazał organizator Plejadzie. Nowy termin fani poznają 3 lutego. "Na razie nie planujemy nic więcej odwoływać, ale wszystko będzie zależało od stanu zdrowia pana Ryszarda, które jest najważniejsze" - podkreślono również.

Ten rok nie był łatwy dla Ryszarda Rynkowskiego. Było mnóstwo trudnych chwil

Ryszard Rynkowski ma za sobą bardzo trudny okres. W czerwcu 2025 roku miał wystąpić na festiwalu w Opolu podczas jubileuszu 75-lecia Jacka Cygana, jednak do koncertu nie doszło. W drodze na wydarzenie artysta uczestniczył w kolizji drogowej. Jak ustaliła policja, był pod wpływem alkoholu, a badanie alkomatem wykazało 1,6 promila.

Sprawa wciąż jest w toku, a muzykowi grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Na tym jednak problemy się nie skończyły. Jesienią media podały informację o śmierci żony artysty. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27 września, a pogrążony w żałobie Rynkowski odwołał wszystkie zaplanowane koncerty.