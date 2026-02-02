Katarzyna Burzyńska na wózku inwalidzkim. Wyjawiła, co się stało

Katarzyna Burzyńska to popularna dziennikarka, która od dłuższego czasu jest związana z programem "Pytanie na śniadanie". Oprócz tego działa także w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje aż 30 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie Burzyńska chwaliła się niedawno elegancką stylizacją na Galę Mistrzów Sportu. "Żeby tak wyglądać, trzeba mieć plecy" - pisała, pokazując wyciętą kreację. Teraz dziennikarka zaprezentowała kadry z rajskich wakacji. Niestety, podczas wyjazdu nie wszystko poszło zgodnie z planem. Burzyńska doznała kontuzji.

Katarzyna Burzyńska zaniepokoiła internautów. Doznała kontuzji. "Spektakularne ferie"

Katarzyna Burzyńska opublikowała na swoim instagramowym profilu kadry z wakacji. Dziennikarka wypoczywała, pływała łódką i zwiedzała Egipt. Odpoczynek nie zakończył się jednak pozytywnie. Na fotografiach widać także, jak dziennikarka leży na kozetce w szpitalu oraz siedzi na wózku inwalidzkim. Na jej nodze można dostrzec gips. "Spektakularne ferie (...) i ich spektakularny finał" - czytamy w opisie kadrów z wakacji.

Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od zmartwionych internautów. "No nie, dużo zdrówka", "Do wesela się zagoi. Zdrówka", "Szybciutko się składaj", "Zawsze z uśmiechem", "Ferie z przytupem", "Zdrowiej" - pisali. Pod postem nie zabrakło także komentarzy od popularnych znajomych Katarzyny Burzyńskiej. "O mamo, zdrowia" - napisała Anna Szymańczyk. "Dzięki Aniu! Przykicam na twój spektakl! Luźna łydka" - odparła Katarzyna Burzyńska.

Katarzyna Burzyńska ujawniła diagnozę. "Ze złamanym śródstopiem da się robić..."

Katarzyna Burzyńska czytała komentarze pod swoim postem i odpowiedziała na niektóre wpisy. Dziennikarka wyjawiła, że złamała kość śródstopia. "Skoro ze złamanym śródstopiem da się robić poferyjne pranie w ilości nieprzebranej, da się zrobić wszystko - to moje motto na ten miesiąc" - napisała. Przyznała, że ma także nadzieję na szybki zrost złamania. "Nie widzę tego inaczej" - czytamy na jej instagramowym profilu.