Krupa ma problemy zdrowotne. Podjęła ważną decyzję. "Odbiło się to na mnie..."

W ostatnim czasie w mediach jest bardzo głośno o dramatycznych warunkach dla zwierząt w polskich patoschroniskach. Całą sytuację jako pierwsza nagłośniła Doda, która otwarcie mówiła m.in. o problemach w Sobolewie. Ostatecznie schronisko udało się zamknąć, ale zwierzęta w wielu miejscowościach w Polsce wciąż potrzebują pomocy. Joannie Krupie nie jest obojętny ich los.

Joanna Krupa wróciła do Polski. Z tym musi się mierzyć. "Poziom stresu był niezwykle wysoki"

Joanna Krupa opublikowała na swoim instagramowym profilu nagranie, na którym opowiedziała o problemach zdrowotnych. - Jestem na terapii, bo ostatnio strasznie mnie szyja cała, prawa strona boli, ogromne bóle - komentowała podczas korzystania ze specjalistycznej maszyny. W opisie filmu modelka wyjawiła, co jest przyczyną jej dolegliwości. "Z powodu sytuacji w Polsce i tego, co ostatnio wyszło na jaw, poziom mojego stresu był niezwykle wysoki. Odbiło się to na mnie fizycznie i psychicznie, powodując silny ból szyi, barku oraz całej prawej strony mojego ciała, dlatego obecnie jestem w trakcie terapii" - pisała.

W dalszej części Krupa zaznaczyła, że mimo stanu zdrowia nie zamierza siedzieć bezczynnie. Jak się okazało, przyleciała do Polski, aby pomagać zwierzętom. "Wróciłam do Polski i jestem gotowa rozpocząć wizyty oraz kontrole w schroniskach" - czytamy. Krupa nie była w kraju od listopada. "Mimo że byłam tysiące kilometrów stąd, organizowałam budy dla psów, karmę dla psów i kotów oraz wspierałam schroniska i fundacje finansowo" - przekazała.

Joanna Krupa ma plan działania w Polsce. Wyjawiła szczegóły. "Odwiedzę jedną z placówek"

W dalszej części wpisu Krupa poinformowała o tym, jak będzie wyglądał jej pobyt w Polsce. Modelka nie zamierza odpoczywać. "W tym tygodniu odwiedzę jedną z placówek, która wzbudziła poważne obawy, i uczciwie zdam relację z tego, co zobaczę. Odwiedzę również dobre schroniska, te, które potrzebują bud, karmy oraz wolontariuszy do wyprowadzania psów. One również zasługują na wsparcie i uznanie" - dodała.