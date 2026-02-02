Kultowy film "Diabeł ubiera się u Prady" po ponad dwóch dekadach od premiery doczekał się kontynuacji, co ucieszyło fanów na całym świecie. Po raz kolejny będziemy mogli zobaczyć Meryl Streep w roli Mirandy Priestly, surowej i bezwzględnej redaktor naczelnej magazynu "Runway" oraz Anne Hathaway, która w pierwszej części filmu wcielała się w jej asystentkę Andy Sachs. Pierwszy zwiastun filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" 20th Century Fox opublikowało jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. W sieci właśnie pojawił się kolejny. Komentarze widzów mówią same za siebie. Z pewnością będzie to najbardziej wyczekiwana premiera 2026 roku.

Zobacz wideo "Diabeł ubiera się u Prady 2". Zobaczcie zwiastun filmu

Film "Diabeł ubiera się u Prady" wraca na ekrany z drugą częścią. Z tą samą obsadą

W sieci właśnie opublikowano najnowszą zapowiedź filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" w reżyserii Davida Frankela na podstawie scenariusza Alice Brosh McKenna, czyli duetu odpowiedzialnego za pierwszą część produkcji. Film trafi do kin już 1 maja tego roku i z pewnością przyciągnie do kin tłumy. Widzowie po raz kolejny będą mieli okazję zobaczyć na ekranie także aktorkę Emily Blunt w roli Emily Charlton oraz Stanleya Tucci jako Nigela.

Czego dowiadujemy się z nowej zapowiedzi filmu? Andy Sachs wraca do redakcji magazynu "Runway" tym razem w nowej roli. Bohaterka grana przez Anne Hathaway obejmie tym razem nie stanowisko asystentki, ale redaktor naczelnej. W pierwszych ujęciach zwiastuna widzimy, jak wraca do redakcji i wita się z szefową, która... jej nie poznaje. Fani filmu w komentarzach pod zwiastunem błyskawicznie zwrócili na to uwagę. "Fakt, że Miranda całkowicie zapomina o wydarzeniach z pierwszego filmu, bo uznała je za niewarte uwagi, to genialne posunięcie", "Mam teorię, że Miranda udaje, że nie pamięta Andy", "Oj nie, ona niczego nie zapomniała. Wcale. Po prostu cały czas musi udawać, że wszyscy są poniżej jej poziomu" - czytamy w komentarzach.

Widzowie odliczają dni do premiery "Diabeł ubiera się u Prady 2". "To zmieniło moje życie"

Zapowiedzi drugiej części filmu "Diabeł ubiera się u Prady" trafiła do sieci w nocy rozdania nagród Grammy i w zaledwie dziesięć godzin obejrzało go ponad 3 mln widzów, a nagranie trafiło na szóste miejsce filmowej listy "Na czasie" w serwisie YouTube. W sekcji komentarzy zawrzało. Doceniono, że zapowiedź nie zdradziła za wiele z fabuły, co ostatnio jest częstym błędem producentów. "Obejrzałam pierwszą część, kiedy byłam dzieckiem i wymarzyłam sobie karierę w modzie. Dziś mam 25 lat i realizuję te plany. Ten film zmienił moje życie", "Zwiastun jak za starych dobry lat. Nie mogę się doczekać", "Meryl Streep wygląda fenomenalnie", "Dawno nie byłam tak podekscytowana premierą filmową" - czytamy. Będziecie oglądać?