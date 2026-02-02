W połowie stycznia 2026 roku poinformowano, że Kabaret Ani Mru-Mru odwołał zaplanowane występy. Jak się okazało, powodem tej decyzji są problemy zdrowotne jednego z członków grupy - Michała Wójcika. W wywiadzie dla Plejady Julia Wójcik - córka artysty - zdradziła więcej szczegółów na temat zdrowia ojca.

Michał Wójcik z Ani Mru-Mru skupia się na zdrowiu. Jego córka wspomniała o hejcie

Julia Wójcik odpowiedziała w wywiadzie na pytanie dotyczące hejtu, który dotyka w sieci jej ojca oraz ich rodzinę. Kobieta zaznaczyła, że stara się nie czytać takich wpisów. - Niech piszą, co chcą, ale to ja znam prawdę. I to jest najważniejsze. Nie czytam też komentarzy, bo po co mi to? Po co człowiek ma się denerwować? Ludzie i tak będą pisać, bo czują się bezkarni, będąc za ekranem - skomentowała córka artysty.

Wójcik podkreśliła przy tym, że nie rozumie osób, które takiego hejtu się dopuszczają. - Można zhejtować, można wyrazić swoje zdanie, ale oczywiście zapominamy w głównej mierze o tym, że to też jest człowiek. Wiesz, co on myśli? Wiesz, że płacze po nocy? Nie wiesz, jaka była prawda, bo ciebie tam nie było. Jak możesz krytykować? - dodała w wywiadzie.

Zapytana dalej o reakcję fanów jej ojca na wiadomość o jego stanie zdrowia, wyznała, że dotychczas nie chciała reagować na ich zapytania. - Jakieś wiadomości dostałam, ale zignorowałam, ponieważ wiem, że teraz jest potrzebna chwila ciszy. (...) Nie mam w pełni informacji, dlatego nie będę się wypowiadać na ten temat. Bardzo dziękuję fanom. Zajrzałam akurat w komentarze - było mnóstwo wpisów z życzeniami zdrowia - skomentowała Julia.

Fani Ani Mru-Mru wspierają Michała Wójcika. Lawina komentarzy pod postem kabaretu

"Kochani! Niestety z powodu problemów zdrowotnych, musimy odwołać wszystkie zaplanowane występy. Przymusowa przerwa potrwa co najmniej do końca lutego. (...) Michałowi życzymy zdrowia i mamy nadzieję, że uda nam się szybko powrócić do tego, co kochamy najbardziej - do spotkań z wami podczas spektakli na żywo" - mogliśmy przeczytać w opublikowanym 15 stycznia poście Ani Mru-Mru. Pod wpisem prędko zabrali głos fani kabaretu, dzieląc się miłymi słowami z ulubionym artystami. "Trzymaj się, Michał, wracaj do zdrowia szybciutko", "Dużo zdrowia i do zobaczenia na żywo", "Życzę szybkiego powrotu do zdrowia" - komentowali jednogłośnie internauci.