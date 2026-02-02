Michał Wiśniewski należy do grona gwiazd, które chętnie udzielają się w mediach społecznościowych. Muzyk organizuje przy tym często sesje Q&A oraz odpala transmisje na żywo na swoim profilu, gdzie stara się odpowiadać szczerze na pytania fanów. Podczas ostatniego takiego live'a Wiśniewski zdradził więcej szczegółów m.in. na temat relacji z Mandaryną oraz rzekomego kryzysu w jego związku z żoną Polą.

REKLAMA

Zobacz wideo Ania Świątczak o Michale Wiśniewskim. "Najpierw czuć jego perfumy, potem wchodzi on" [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Michał Wiśniewski odpowiedział na pytania fanów. "W każdej plotce jest trochę prawdy"

Wśród wielu pytań obserwatorów Wiśniewskiego, padł temat aktualnych relacji z Mandaryną - jego byłą żoną. Fani dopytali, czy istnieje szansa, by artyści połączyli siły w ramach wspólnego projektu muzycznego. - Chyba nie, bo gramy zupełnie inną muzykę. (...) Ale na wspólne występy jak najbardziej - skomentował muzyk. Odniósł się również do kwestii ich rozstania. - My od zawsze mieliśmy przelot, no wiadomo. Był bardzo trudny czas rozstania… ale minęło. A co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr - skwitował Wiśniewski.

Fani nie mogli także nie zapytać o spekulacje na temat kryzysu w jego małżeństwie z Polą Wiśniewską. Na pytanie "Jak Pola?", artysta odpowiedział szczerze. - Dobrze. Robiliśmy dzisiaj urodziny Falko na Fikołkach. Jutro ma urodziny moja najmłodsza córcia - wyjawił Wiśniewski. Dopytywany o szczegóły rzekomego pogorszenia się stosunków w relacji z żoną, podzielił się zaskakującym wyznaniem. - W każdej plotce jest trochę prawdy, ale pozwolisz, że to nie jest temat na dzisiejszego live'a - odpowiedział krótko gwiazdor.

Pola Wiśniewska zamieściła wymowny wpis. "Pokochaj kogoś, kto na to zasługuje"

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach temat rzekomego kryzysu w małżeństwie Wiśniewskich powrócił na pierwsze strony gazet. Wpływ miały na to m.in. enigmatyczne wpisy żony artysty w mediach społecznościowych. "Przypomnienie na dziś: Pokochaj kogoś, kto na to zasługuje. Siebie" - napisała pod jednym z ostatnich postów Pola, wywołując niemałe poruszenie. 28 stycznia postanowiła odezwać się za to do swoich obserwatorów na kanale nadawczym. "Cieszę się z tych odpowiedzi, w których piszecie, że jest dobrze, że macie powody do radości i że coś wam się układa. Naprawdę miło to czytać" - napisała żona Wiśniewskiego, odnosząc się do wspominanego wpisu. Na tym jednak nie skończyła.

"A tym, którzy są teraz w trudniejszym miejscu, chcę napisać, że nie jesteście w tym sami. Gorsze momenty też są częścią drogi i po prostu się zdarzają. Pamiętajcie o tym. Niezależnie od tego, gdzie dziś jesteście, każdemu z was dmucham w żagle. Jak zawsze" - dodała Pola.