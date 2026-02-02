W 2023 roku głośno zrobiło się na temat słów Tomasza Sakiewicza, obecnego prezesa TV Republika, który w artykule portalu Niezalezna.pl zarzucił stacji TVN kłamstwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Niedługo później TVN pozwał portal oraz jego wydawcę, domagając się wówczas 100 tys. zł na rzecz Fundacji TVN oraz zakazu publikowania na portalu i w powiązanych tytułach sformułowań takich jak: "TVN kłamie", "TVN podaje informacje, które chronią Putina", "TVN ukrywa prawdę o katastrofie smoleńskiej", "publikacje TVN są zmanipulowane", a także "innych podobnych sformułowań". 28 stycznia 2026 roku sędzia Krzysztof Tarapata zamknął rozprawę. Co ustalono?

Prezes Republiki wygrał w sądzie z TVN. Stacja zabrała głos. "Podejmiemy decyzję odnośnie do dalszych kroków prawnych"

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, sędzia Krzysztof Tarapata zamknął rozprawę i oddalił powództwo, jednocześnie obciążając powoda kosztami postępowania. Wygląda jednak na to, że TVN nie zamierza odpuszczać. Jak wiadomo, możliwe jest wniesienie apelacji do sądu wyższej instancji. "Powody, dla których zdecydowaliśmy się na pozew, pozostają niezmienne. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia podejmiemy decyzję odnośnie do dalszych kroków prawnych" - przekazało biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery w oświadczeniu przesłanym Wirtualnemedia.pl

Tomasz Sakiewicz komentuje decyzję sądu

W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl do sprawy odniósł się również prezes Republiki Tomasz Sakiewicz. - Udowodniliśmy, że TVN kłamał w sprawie smoleńskiej i to kłamstwo, świadomie lub nie, służyło Putinowi - przekazał. Głos zabrał także redaktor naczelny Niezalezna.pl Grzegorz Wierzchołowski. - To wyrok, który ma wielkie znaczenie i dla kwestii wolności słowa w Polsce, i dla prawdy o Smoleńsku. Okazało się, że na szczęście w Polsce można mówić, iż TVN kłamał i manipulował w sprawie Smoleńska, i że te smoleńskie kłamstwa służyły Rosji - stwierdził w artykule opublikowanym na stronie Niezależnej.