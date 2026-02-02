Cher pojawiła się wraz z innymi gwiazdami podczas gali rozdania nagród Grammy 2026. Tego wieczoru ikoniczna piosenkarka wystąpiła przed publicznością ze swoim hitem "Believe" oraz otrzymała wyróżnienie za całokształt twórczości. Cher miała jednak przy tym jeszcze jedno zadanie - wręczyć statuetkę w kategorii nagranie roku. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem.

REKLAMA

Zobacz wideo Prince jako szef, który daje i zabiera, a potem ma z tego Grammy

Cher zaliczyła wpadkę podczas Grammy. W tle Kendrick Lamar

W momencie, gdy wokalistka otworzyła kopertę z nazwiskiem zwycięzcy we wspominanej kategorii, nastąpiła chwila ciszy. Cher odwróciła się i stwierdziła, że myślała, iż wygrany zostanie pokazany na otaczających ją ekranach. Wtedy też zdecydowała się odczytać treść koperty. Ku zaskoczeniu wielu, według piosenkarki zwycięzcą okazał się Luther Vandross - artysta, który zmarł w 2005 roku. Dosłownie po sekundzie Cher zauważyła, że popełniła błąd - w rzeczywistości wygranymi byli Kendrick Lamar i SZA oraz ich utwór "Luther".

Internauci nie kryli, że pomyłka gwiazdy bardzo ich rozbawiła. "Czekam na memy z Cher... O mój Boże, jest taka zabawna...", "A nagrodę Grammy otrzymuje Luther Vandross. Nigdy się nie zmieniaj, Cher, nigdy się nie zmieniaj" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów w mediach społecznościowych.

Artykuł aktualizowany