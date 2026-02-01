W niedzielę 1 lutego media obiegła smutna wiadomość. W wieku 92 lat zmarła Agnieszka Byrska-Zaczyk, aktorka teatralna i tancerka. Swoje ostatnie dni gwiazda spędziła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Informacja o śmierci artystki pojawiła się na facebookowym profilu Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Senyszyn o śmierci męża. "Teraz jest mi gorzej"

Agnieszka Byrska-Zaczyk nie żyje. Artystka miała 92 lata

Agnieszka Byrska-Zaczyk zmarła w czwartek 29 stycznia. Aktorka pochodziła z artystycznej rodziny i od wczesnej młodości występowała na scenie. Początkowo zamierzała jednak związać swoją przyszłość z tańcem. Była absolwentką warszawskiej szkoły baletowej, pierwsze kroki na scenie stawiała zaś w Operetce Warszawskiej. Miłość do aktorstwa przyszła później. Artystka przez kilkadziesiąt lat występowała na deskach polskich teatrów, między innymi Teatru im. Stefana Żeromskiego, Teatru Komedia w Warszawie i Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, który poinformował o śmierci aktorki.

Praca Agnieszki Byrskiej w Gorzowie przypadła na lata 1962–1965. Był to czas teatru ambitnego, opartego na dyscyplinie i etosie pracy, w którym ruch i plastyka ciała były równie ważne co słowo.

"W pamięci gorzowskiej kultury pozostaje jako artystka wszechstronna, która swoimi umiejętnościami baletowymi nadała wielu lokalnym inscenizacjom unikalny charakter" - czytamy we wpisie żegnającym aktorkę.

Aktorka ostatnie chwile spędziła w Skolimowie

Agnieszka Byrska-Zaczyk przez 67 lat była żoną Zdzisława Zaczyka, śpiewaka operetkowego, zmarłego w 2023 roku. W 1957 roku na świat przyszła ich córka Joanna. 11 lat temu para zdecydowała o przeprowadzce do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Wiadomość o śmierci aktorki poruszyła internautów, którzy pospieszyli z kondolencjami. "Przykro, wyrazy współczucia dla rodziny i pracowników teatru", "Kochana pani Agnieszka, niech spoczywa w pokoju. Wyrazy współczucia dla córki" - czytamy w komentarzach na facebookowym profilu gorzowskiego Teatru im. Juliusza Osterwy.