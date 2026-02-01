W tegoroczną edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaangażowało się wiele znanych osób. Maciej Musiał wystawił na licytację wspólne zatańczenie poloneza w oryginalnym stroju z filmu "Pan Tadeusz". Julia Wieniawa zaproponowała "nocowankę" w jej towarzystwie. Swoją cegiełkę dorzucił także Andrzej Onopiuk z programu "Rolnicy. Podlasie". Po finale rolnik pochwalił się efektami zbiórki, w której wziął udział.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy pamiętasz pierwszy finał WOŚP? Sipowicz, Markowska, Adamowicz (i inni) wspominają

"Rolnicy. Podlasie". Tyle znalazło się w puszce Andrzeja z Plutycz

Rolnik przyjechał na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Wysokiego Mazowieckiego razem z bratem Jarkiem. Bohaterowie programu "Rolnicy. Podlasie" przekazali na aukcję stylową podkowę z napisem "Plutycze 2026". Udało się ją sprzedać za 520 zł. To jednak nie wszystko. Andrzej, podobnie jak wielu innych wolontariuszy, wyruszył na miasto z puszką WOŚP. Ile udało mu się zebrać? - W puszce nazbieraliśmy 2005,40 zł. Doliczyć podkowę za 520 zł, do tego gadżety i różne przedmioty, to daje około 3 tys. Jak za jeden dzień, to chyba dobrze. Impreza, powiedzmy, udana. Do zobaczenia za rok - mówił w najnowszym filmie na swoim kanale.

Warto podkreślić, że to nie pierwszy raz, gdy Andrzej wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W 2022 roku rolnik wystawił na aukcję portret swojego ojca, który również występuje w programie. Mogliśmy na nim zobaczyć Gienka w towarzystwie krowy. Obraz został sprzedany za 610 zł.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej kupił zdrapki za 250 zł. Nie do wiary, ile wygrał

Na początku stycznia rolnik pochwalił się na swoim kanale, że zainwestował w zdrapki. Onopiuk wydał na nie aż 250 zł. Po zdrapaniu wszystkich pól okazało się, że Andrzej wygrał jedynie... 200 złotych. - Mamy 200 zł, czyli troszkę się zwróciło. I skończę na tym odcinek. Nie będę was zanudzać - mówił zawiedziony. Syn Gienka zapowiedział, że niedługo powróci z kolejnymi zdrapkami. Rolnik ma nadzieję, że tym razem wygra nieco więcej. W komentarzach internauci pocieszali Andrzeja. "Dobrze, że coś trafiłeś", "200 złotych z wydanych 250 złotych to bardzo dobry wynik", "Nie jest źle, wysokich wygranych w kolejnym odcinku" - pisali. Zobacz więcej: Andrzej z Plutycz kupił zdrapki za 250 złotych. Szok, ile wygrał.