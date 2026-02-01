W tegoroczną edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaangażowało się wiele znanych osób. Maciej Musiał wystawił na licytację wspólne zatańczenie poloneza w oryginalnym stroju z filmu "Pan Tadeusz". Julia Wieniawa zaproponowała "nocowankę" w jej towarzystwie. Swoją cegiełkę dorzucił także Andrzej Onopiuk z programu "Rolnicy. Podlasie". Po finale rolnik pochwalił się efektami zbiórki, w której wziął udział.
Rolnik przyjechał na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Wysokiego Mazowieckiego razem z bratem Jarkiem. Bohaterowie programu "Rolnicy. Podlasie" przekazali na aukcję stylową podkowę z napisem "Plutycze 2026". Udało się ją sprzedać za 520 zł. To jednak nie wszystko. Andrzej, podobnie jak wielu innych wolontariuszy, wyruszył na miasto z puszką WOŚP. Ile udało mu się zebrać? - W puszce nazbieraliśmy 2005,40 zł. Doliczyć podkowę za 520 zł, do tego gadżety i różne przedmioty, to daje około 3 tys. Jak za jeden dzień, to chyba dobrze. Impreza, powiedzmy, udana. Do zobaczenia za rok - mówił w najnowszym filmie na swoim kanale.
Warto podkreślić, że to nie pierwszy raz, gdy Andrzej wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W 2022 roku rolnik wystawił na aukcję portret swojego ojca, który również występuje w programie. Mogliśmy na nim zobaczyć Gienka w towarzystwie krowy. Obraz został sprzedany za 610 zł.
Na początku stycznia rolnik pochwalił się na swoim kanale, że zainwestował w zdrapki. Onopiuk wydał na nie aż 250 zł. Po zdrapaniu wszystkich pól okazało się, że Andrzej wygrał jedynie... 200 złotych. - Mamy 200 zł, czyli troszkę się zwróciło. I skończę na tym odcinek. Nie będę was zanudzać - mówił zawiedziony. Syn Gienka zapowiedział, że niedługo powróci z kolejnymi zdrapkami. Rolnik ma nadzieję, że tym razem wygra nieco więcej. W komentarzach internauci pocieszali Andrzeja. "Dobrze, że coś trafiłeś", "200 złotych z wydanych 250 złotych to bardzo dobry wynik", "Nie jest źle, wysokich wygranych w kolejnym odcinku" - pisali. Zobacz więcej: Andrzej z Plutycz kupił zdrapki za 250 złotych. Szok, ile wygrał.