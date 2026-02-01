Emocjonalny wpis Pawła Małaszyńskiego. "Dwa lata temu umarł uśmiech"

Paweł Małaszyński jest popularnym aktorem. Widzowie mogli oglądać go m.in. w produkcjach "Magda M.", "Czas honoru" oraz "Przyjaciółki". Oprócz tego Małaszyński udziela się także w mediach społecznościowych. 1 lutego opublikował bardzo osobisty wpis.

Paweł Małaszyński o nowym etapie w życiu. "Wiele rzeczy straciło swoje dawne znaczenie"

W nowym wpisie Paweł Małaszyński wspomniał o zamknięciu ważnego etapu w swoim życiu. Być może słowa aktora nawiązują do jego rozstania z Teatrem Kwadrat, o którym poinformował 1 lutego 2024 roku. "Dwa lata temu umarł uśmiech…Charles Bukowski napisał kiedyś: 'Wszystko, co kochasz, pewnego dnia cię opuści'. Dwa lata temu zacząłem nowy etap w swoim życiu - taki, którego nie przewidziałem i którego wtedy jeszcze nie rozumiałem" - zaczął Małaszyński.

Aktor zauważył, że przez minione dwa lata bardzo dużo się u niego zmieniło. "Wiele rzeczy straciło swoje dawne znaczenie, a inne nabrały ciężaru, którego wcześniej nie dostrzegałem. Czas nauczył mnie więcej, niż chciałem się nauczyć i zabrał więcej, niż byłem gotów oddać" - czytamy.

Małaszyński wspomniał o trudnych emocjach, jakie mu towarzyszyły. "Dziś już wiem, że jeśli coś nas uwiera, rani, męczy, a my nic z tym nie robimy, to w pewien sposób się na to zgadzamy. (...) Ja postanowiłem nie mylić trwania z życiem i milczenia ze spokojem. Wyszedłem. Dziś, jak co roku, wypiję za nieobecnych przyjaciół, za stracone miłości, za starych Bogów i za pory mgieł, które już nie wrócą" - napisał.

Paweł Małaszyński o odejściu z Teatru Kwadrat. Mocne słowa

W 2024 roku Małaszyński wyjawił powód odejścia z Teatru Kwadrat. Przyznał, że decyzja o rozstaniu z tym miejscem nie należała do łatwych. "W zaistniałej sytuacji i atmosferze, jaka panuje w teatrze od zeszłego roku, uznałem, że nie mogę postąpić inaczej. (...) Poszukiwanie wyjść i rozwiązań, przepuszczenie ich przez filtr mojej wrażliwości, pomogło mi zrozumieć i utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie mogę i nie chcę być dłużej w tym miejscu. To było jak spojrzenie w lustro i szkło powiększające zarazem" - czytaliśmy w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Aktor dodał również, że chce zacząć nowy etap w życiu.