Ryszard Rynkowski przez lata zgromadził tłumy wiernych słuchaczy, którzy z zaciekawieniem wypatrują kolejnych ogłoszeń dotyczących wydarzeń artysty. Po dłuższej przerwie muzyk pojawił się w centrum kultury w Pruszkowie, gdzie wykonał zaledwie kilka przebojów. Niestety, musiał nagle zejść ze sceny, co było dużym zaskoczeniem. Dlaczego tak się stało?

Ryszard Rynkowski nie wytrzymał. To nie była prosta decyzja

Menedżer muzyka wyjaśnił sytuację "Faktowi". "Emocje wzięły górę, duży stres się pojawił, bo to pierwszy występ po przerwie. Rysiek miał wcześniej próbę, po niej wszystko się nasiliło, wróciły wspomnienia, bo zawsze towarzyszyła mu żona… Ciśnienie skoczyło, zestresował się, pojawiły się zawroty głowy, lekarz zalecił odpoczynek, stąd decyzja, że dzisiejszy koncert się nie odbędzie, ale będziemy się starać, by został przełożony" - przekazał Bogdan Zep.

