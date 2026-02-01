1 marca Cori Broadus, córka Snoop Dogga, poinformowała w mediach społecznościowych o narodzinach córki. "Księżniczka pojawiła się na świecie w szóstym miesiącu ciąży. Płakałam i płakałam, porównywałam i porównywałam się do innych, obwiniając się, że nie byłam w stanie dać jej wszystkiego, czego potrzebowała. Ale bez względu na wszystko Bóg zawsze pokazuje mi, że jest przy mnie! (...) Dziękuję ci, Boże, za to, że doprowadziłeś mnie tak daleko" - pisała. Niestety, dziewczynka zmarła.

Na początku stycznia 2026 roku Cori Broadus poinformowała, że po długich miesiącach spędzonych w szpitalu wróciły z córką do domu. "Jest w domu. Dziękujemy za każdą modlitwę, każdą wiadomość, każdą odrobinę miłości. Bóg wysłuchał je wszystkie" - pisała.

31 stycznia córka rapera przekazała w mediach społecznościowych wiadomość o śmierci pociechy. "W poniedziałek straciłam miłość mojego życia. Moja Codi" - czytamy. Ojciec dziewczynki Wayne Deuce w poruszający sposób pożegnał córkę. "Jestem najsmutniejszy, odkąd mnie zostawiłaś, Codi Dreaux. Ale wiem, że jesteś spokojna. Tata zawsze będzie cię kochał" - napisał na InstaStories. Na ten moment Snoop Dogg nie skomentował publicznie wiadomości o śmierci wnuczki.

Zmarła wnuczka Snoop Dogga. Fani z całego świata składają kondolencje rodzinie muzyka. "Modlę się o spokój"

Na instagramowym profilu Cori Broadus pojawiło się mnóstwo komentarzy od poruszonych fanów. "Myślę o was i o tym, przez co przechodzicie. Modlę się za waszą rodzinę", "Modlę się o ukojenie w twojej drodze przez żałobę", "Modlę się o spokój i pociechę dla twojej rodziny i odpoczynek dla twojego pięknego anioła. Bardzo mi przykro z powodu twojej straty", "Tak bardzo mi przykro. Niech spoczywa w pokoju", "Śpij spokojnie aniołku", "To bardzo smutna wiadomość. Modlę się za was", "Kondolencje dla ciebie i całej rodziny", "Jestem z tobą całym sercem, nie potrafię sobie nawet wyobrazić, co cię spotkało. Pamiętaj, że to nie koniec, Bóg czuwa nad tobą, a twoja córka jest pod jego opieką" - czytamy.