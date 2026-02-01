Iza Miko została ogłoszona w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" 1 lutego. Edycja rozpocznie się wiosną i na ten moment nie brakuje ciekawych nazwisk. Aktorka pojawiła się również tego dnia w "halo tu polsat", aby opowiedzieć o przygotowaniach i karierze. Wokół jej udziału w programie nie brakuje poruszenia w mediach.

REKLAMA

Zobacz wideo Pavlović wspomina pierwszą edycję "TzG"

Iza Miko w "Tańcu z gwiazdami". Widzowie podzieleni

"Aktorka i producentka o międzynarodowej karierze, na stałe pracująca w Stanach Zjednoczonych, mająca na koncie ponad 60 produkcji filmowych i serialowych. Polscy widzowie kojarzą ją m.in. z filmów 'Wygrane marzenia' i 'Kochaj i tańcz'. Doświadczenie zdobywane na amerykańskich planach przenosi dziś na zupełnie nową scenę" - czytamy w oficjalnym komunikacie Polsatu na Instagramie. Nie zabrakło poruszenia w komentarzach.

"Bardzo się cieszę, uwielbiam panią Izę", "Szykuje się edycja petarda", "Super, powodzenia" - piszą fani aktorki. Niektórzy jednak mają do zarzucenia jedno - nie jest tajemnicą, że Miko ma pewne doświadczenie na parkiecie. "Przecież ona jest tancerką, ma doświadczenie, tańczy całe życie... Jak osoby, które zaczynają od zera mają jej dorównać?", "No nie jest to uczciwe…" - pisze inna część widowni. Co sądzicie?

Iza Miko opowiedziała o nastawieniu do show Polsatu. Wspomniała o strachu

Na początku rozmowy aktorka wspomniała, że trochę obawia się udziału w programie. Jak wiemy, to dość nieoczywisty format, w którym nie brakuje zwrotów akcji. Okazuje się, że gwiazda od kilku lat już nie tańczyła, co z pewnością uspokoi tych, którzy zarzucają jej zbyt wysokie umiejętności. - Osoby, które oglądają "Taniec z gwiazdami" wiedzą więcej o tańcu niż ja - przekazała. - Uczę się tego wszystkiego, jestem ambitna i po szkole baletowej mam takie przekonanie, żeby wszystko robić perfekcyjnie. Ale trochę się boję, bo to ogromna presja... - przekazała Iza Miko.

- Świadomość ciała jest, ale są takie rzeczy, które mają ludzie po balecie, których trzeba się oduczyć przy tańcu towarzyskim - dodała gwiazda. Przekazała, że dzięki programowi nie tylko odświeży taniec, ale przede wszystkim spędzi więcej czasu z rodziną w Polsce.