Daniel Martyniuk nieustannie jest mało pozytywnym bohaterem medialnych nagłówków o kolejnych aferach. Syn gwiazdora disco polo Zenka Martyniuka ma na swoim koncie nie tylko zatargi z prawem i publiczne awantury, ale także regularnie publikuje w mediach społecznościowych emocjonalne nagrania, w których zdarzało mu się m.in. obrażać rodzinę i bliskich. Ostatnio na temat celebryty wypowiedziała się jego żona, Faustyna. W najnowszej relacji młody Martyniuk zwrócił się do niej. Tak zareagował na jej słowa.

Daniel Martyniuk zwrócił się do żony. "Przepraszam cię"

Daniel Martyniuk i Faustyna Jamiołkowska pobrali się 23 października 2023 roku na Bali. Kilka miesięcy później para zorganizowała wesele dla rodziny w Polsce w okolicach Sierpca. W najnowszym wywiadzie żona Martyniuka skomentowała jego ostatnie poczynania i przyznała, że ludzie często znają go jedynie z negatywnej strony, nie wiedząc, jaki jest na co dzień.

"Myślę, że Daniel ma takie dwie twarze, że jak jest spokojny, to naprawdę jest fajnym chłopakiem, więc największą taką szkodę robi też przede wszystkim sobie, że nie daje się poznać od tej pozytywnej strony. No i tego mu życzę, żeby w końcu się dał ludziom poznać jako ten spokojny Daniel, a nie ten imprezowy" - podkreśliła. Daniel Martyniuk nie odniósł się w żadnym wywiadzie do słów ukochanej, ale opublikował relację na InstaStories, w której zwrócił się do Faustyny.

Patrzcie, kto to by pomyślał. Cały świat się skończył. Przepraszam cię Faustyna. Ja chyba ją kocham. Przepraszam cię, to chyba wszystko już musi się skończyć, kocham ją

- powiedział w materiale.

Zenek Martyniuk tak zareagował zapytany o wywiad Faustyny

Co na temat wywiadu Faustyny sądzą rodzice Daniela Martyniuka? Zenek i Danut Martyniuk starają się już nie komentować zamieszania wokół ich syna. "Fakt" po głośnym wywiadzie z Faustyną próbował dowiedzieć się, co gwiazdor disco polo sądzi o całej sytuacji. - Proszę pani, ja nie czytam w ogóle internetu. Nie zaglądam. Także ja nie wiem, o jaki wywiad chodzi. Ja nie czytam wywiadów. Żadnych. Nie korzystam z komputera w ogóle, także nie wiem, co tam jest powiedziane - skwitował muzyk w rozmowie z redaktorką tabloidu. Więcej przeczytasz tutaj: Zenek twierdzi, że nie widział wywiadu Faustyny. Ta wyznała w nim prawdę o relacji z teściami