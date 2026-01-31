Agata Duda przez dekadę pełniła funkcję pierwszej damy, a media śledziły niemal jej każdy krok. Ona jednak wolała działać poza kamerami, niechętnie zabierając głos i nie komentując rzeczywistości. Słynęła przede wszystkim z powściągliwości. Dziś może cieszyć się emeryturą i stosunkowym spokojem. I mimo że zdawać się mogło, że o Agacie Dudzie wiemy niemalże wszystko, okazało się, że większość z nas nie miała pojęcia, jakie jest jej drugie imię.

Zobacz wideo Najlepsze momenty Andrzeja Dudy. Wpadki, żarty, miny

Tego mogliście nie wiedzieć o Agacie Dudzie. Oto jej drugie imię

Andrzej Duda ma drugie imię i doskonale wiemy, że jest to Sebastian. Jeśli chodzi o jego żonę, znaliśmy jej panieńskie nazwisko - Kornhauser, którym posługiwała się na co dzień. Była pierwsze dama zdecydowała się po ślubie na nazwisko dwuczłonowe. Teraz wyszły na jaw kolejne informacje. Pod koniec zeszłego roku małżonkowie założyli spółkę komandytową. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że była prezydentowa ma drugie imię! Jak ono brzmi? Jak wynika z KRS, jej pełne dane to Agata Maria Kornhauser-Duda.

Andrzej i Agata Dudowie założyli firmę. Tym się będą teraz zajmowali

Jak już wspomnieliśmy, Dudowie założyli spółkę komandytową. Umowę zawarcia spółki sporządzono dokładnie 1 grudnia 2025 roku. To oznacza, że małżonkowie zostali wspólnikami. Jak ustaliła Wirtualna Polska, Andrzej Duda jest w spółce komplementariuszem, a to oznacza, że były prezydent "prowadzi jej sprawy, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za jej długi bez ograniczeń, całym swoim majątkiem". Jego udziały wynoszą 500 tys. zł. Agata Duda jest w spółce komandytariuszem. "Nie prowadzi codziennych spraw firmy, pełni rolę inwestora, ale ma prawa kontrolne i prawo do udziału w zysku" - informuje portal. Wielkość jej udziału wynosić ma 10 tys. zł. Przy nazwisku byłej pierwszej damy widnieje zapis o "ponadproporcjonalnym udziale w zysku". To oznacza, że Dudowie będą dzielić się zyskami po połowie.

Jak wynika z zapisów, była para prezydencka zajmie się "doradztwem i bezpośrednią pomocą dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, efektywności zarządzania oraz strategii i działalności marketingowej", a także "doradztwem związanym z zarządzaniem". Nazwa nowej firmy to "Andrzej Duda PAAD". Część "PAD" to skrót od "Prezydent Andrzej Duda". Dodatkowe "A" najpewniej odnosi się do pierwszej litery imienia Agaty Dudy.