30 stycznia media obiegła smutna wiadomość o śmierci Catherine O'Hary, aktorki, której największą popularność przyniosła rola mamy Kevina w kultowej świątecznej produkcji, jaką jest film "Kevin sam w domu". Aktorka kanadyjskiego pochodzenia w trakcie swojej kariery miała okazję sprawdzić się zarówno w rolach komediowych, jak i dramatycznych. Ostatnio mogliśmy oglądać ją w "The Last of Us" a także "Studio" na Apple TV. Jak poinformował portal TMZ, 71-letnia aktorka na kilka godzin przed śmiercią trafiła do szpitala w ciężkim stanie z powodu wypadku, jakiego doznała w domu. Więcej przeczytasz tutaj. O'Hara rzadko mówiła w wywiadach o swoim zdrowiu. Nie wszyscy wiedzą, że urodziła się z rzadką przypadłością.

REKLAMA

Zobacz wideo Jessica Mercedes wskazała najlepiej ubrane gwiazdy. Ma radę dla prezydentowej

Catherine O'Hara urodziła się z wadą wrodzoną. To rzadkie schodzenie genetyczne

Catherine O'Hara przyszła na świat z wadą wrodzoną określaną jako "situs inversus", czyli odwrócenie trzewi. Co to dokładnie znaczy? Tym terminem określa się inne od typowego położenie narządów we wnętrzu organizmu. Zmiany mogą dotyczyć wątroby, serca czy płuc. Serce typowo zlokalizowane jest po lewej stronie klatki piersiowej, ale u osób z situs inversus jest umiejscowione po prawej.

Zazwyczaj to schorzenie nie wymaga leczenia i nie prowadzi do żadnych problemów zdrowotnych, ale to ważne, żeby informować o tym lekarzy podczas diagnostyki. Szacuje się że stan określany jako "situs inversus" występuje u 1 na 10 tysięcy osób, więc jest niezwykle rzadki. Z tą wadą urodził się m.in. wokalista Enrique Iglesias.

Culkin pożegnał się z Catherine O'Hara. Opublikował poruszający wpis

Wiadomość o śmierci Catherine O'Hary wstrząsnęła nie tylko fanami, ale także ludźmi z którymi miała okazję współpracować. Kilka poruszających słów opublikował jej filmowy syn z "Kevina samego w domu", w którego wcielał się Macaulay Culkin. "Mamo. Myślałem, że mamy czas. Chciałem więcej. Chciałem usiąść na krześle obok ciebie. Słyszałem cię, ale miałem ci dużo więcej do powiedzenia. Kocham cię. Do zobaczenia później" - czytamy.