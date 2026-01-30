Powrót na stronę główną

Nowe wieści w sprawie śmierci Catherine O'hara. Aktorka trafiła do szpitala w ciężkim stanie
Catherine O'hara nie żyje. Ujawniono, że na kilka godzin przed śmiercią aktorka trafiła do szpitala w ciężkim stanie.
Gwiazda filmu 'Kevin sam w domu' nie żyje. Catherine O'Hara miała 71 lat
30 stycznia zagraniczne media podały smutną wiadomość o śmierci Catherine O'hara. Kanadyjsko-amerykańska aktorka zasłynęła rolą mamy Kevina w uwielbianym przez widzów na całym świecie filmie "Kevin sam w domu", który jest jedną z najbardziej kultowych świątecznych produkcji. Aktorka miała 71 lat. Początkowo nie podano przyczyny śmierci. Jak donosi portal TMZ, O'hara zgineła w wyniku nagłego wypadku.

Catherine O'hara nie żyje. Aktorka miała zginąć w wyniku wypadku

Na łamach portalu TMZ pojawiła się informacja, że Catherine Ohara miała zginąć w nagłym wypadku, do którego doszło w jej posiadłości w Los Angeles. Portal TMZ potwierdził, że kilka godzin przed śmiercią Catherine O'hara trafiła do szpitala. Jak podaje źródło, na miejsce przywieziono ją w ciężkim stanie. Ratownicy mieli zostać wezwani do jej posiadłości w Brentwood w piątek przed godziną 5 rano. 

