Nowe wieści w sprawie śmierci Catherine O'hara. Aktorka trafiła do szpitala w ciężkim stanie

30 stycznia zagraniczne media podały smutną wiadomość o śmierci Catherine O'hara. Kanadyjsko-amerykańska aktorka zasłynęła rolą mamy Kevina w uwielbianym przez widzów na całym świecie filmie "Kevin sam w domu", który jest jedną z najbardziej kultowych świątecznych produkcji. Aktorka miała 71 lat. Początkowo nie podano przyczyny śmierci. Jak donosi portal TMZ, O'hara zgineła w wyniku nagłego wypadku.

Catherine O'hara nie żyje. Aktorka miała zginąć w wyniku wypadku

Na łamach portalu TMZ pojawiła się informacja, że Catherine Ohara miała zginąć w nagłym wypadku, do którego doszło w jej posiadłości w Los Angeles. Portal TMZ potwierdził, że kilka godzin przed śmiercią Catherine O'hara trafiła do szpitala. Jak podaje źródło, na miejsce przywieziono ją w ciężkim stanie. Ratownicy mieli zostać wezwani do jej posiadłości w Brentwood w piątek przed godziną 5 rano.

