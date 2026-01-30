Powrót na stronę główną

Macaulay Culkin reaguje na śmierć filmowej mamy. "Myślałem, że mamy czas"
Catherine O'Hara zmarła w wieku 71 lat, o czym dowiedzieliśmy się 30 stycznia. Jej filmowy syn postanowił zabrać głos po tej tragicznej wiadomości.
Macaulay Culkin
Macaulay Culkin związał karierę zawodową z aktorstwem i to już od najmłodszych lat. Jako dziecko otrzymał angaż w światowym hicie "Kevin sam w domu", który przyniósł mu ogromną sławę i majątek. Wyjątkową więź miał z filmową mamą, czyli Catherine O'Harą. Wiemy, że aktorzy mieli dobry kontakt poza produkcją. Dziś, 30 stycznia, gwiazdor postanowił pożegnać koleżankę po fachu.

Macaulay Culkin w pożegnalnym wpisie dla Catherine O'Hary. Te słowa chwytają za serce

"Mama. Myślałem, że mamy czas. Chciałem więcej. Chciałem usiąść na krześle obok ciebie. Słyszałem cię, ale miałam tyle do powiedzenia. Kocham cię. Kocham cię. Do zobaczenia później" - napisał krótko aktor na Instagramie, zamieszczając dwa pamiątkowe zdjęcia z aktorką. Możemy zobaczyć fotografię z "Kevina..." oraz próbę odtworzenia tego zdjęcia kilkanaście lat później, kiedy gwiazdor dorósł. Ten post niezwykle wzrusza.

 

