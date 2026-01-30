Catherine O'Hara, czyli gwiazda "Kevin sam w domu", "Schitt’s Creek", "The Last of Us", "Studio" oraz "Sok z żuka" zmarła nieoczekiwanie, o czym media poinformowały 30 stycznia. Aktorka zbudowała światową sławę - spędziła prawie 50 lat w branży aktorskiej. Podbijała mały i większy ekran, a także próbowała swych sił w social mediach.

REKLAMA

Zobacz wideo Rodzice a kariera Grabowskiej. Tak było naprawdę

Catherine O'Hara na TikToku. Tak wygląda jej jedyny materiał

W sieci na próżno szukać Instagrama aktorki - istnieje za to wiele kont prowadzonych przez jej wiernych fanów. Nie brakuje na nich fotografii gwiazdy ze znajomymi z branży, z wielkich wyjść oraz momentów z wybranych produkcji. Z kolei jedno autorskie nagranie nieżyjącej już aktorki znajdziemy na TikToku. Widzimy krótkie wideo, w którym gwiazda odtwarza słynną scenę z filmu "Kevin sam w domu". Filmowa Kate McCallister orientuje się, że nie ma przy niej syna. Z przerażeniem krzyczy "Kevin" i upada na ziemię. Po latach O'Hara zagrała ten sam moment perfekcyjnie.

Pod tym nagraniem nie brakuje reakcji fanów aktorki. "Dziękuję ci za to. Zawsze będziesz mamą", "Nikt nie może się z tym równać, to jest tak dobre!", "Dziękuję ci bardzo za to! Jesteś perełką!", "Kocham tę scenę. Odtworzyłaś ją genialnie" - czytamy komentarze.

Catherine O'Hara niespodziewanie odeszła. Przed śmiercią trafiła do szpitala

Wiadomość o odejściu aktorki przygnębiła branżę aktorską, w tym jej filmowego syna, który pożegnał O'Harę w poruszającym poście na Instagramie. Nie ukrywał, że miał z aktorką wyjątkową więź i to już od najmłodszych lat jego życia. Wokół tematu śmierci gwiazdy pojawia się coraz więcej doniesień na zagranicznych portalach. Wielu szuka odpowiedzi, ponieważ nadal nie podano przyczyny śmierci. Zgodnie z wieściami od TMZ, O'Hara trafiła do szpitala w ciężkim stanie i to kilka godzin przed zgonem. Służby miały zostać wezwane do jej domu nad ranem. Aktorka miała ulec wypadkowi w Los Angeles. Zanim jeszcze O'Hara trafiła pod obserwację specjalistów, miała mieć problemy z oddychaniem. Kilka godzin później nie dało już jej się uratować.