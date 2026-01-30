Gwiazda filmu 'Kevin sam w domu' nie żyje. Catherine O'Hara miała 71 lat

Świat obiegła druzgocąca informacja o śmierci Catherine O’Hary. Aktorka była znana z takich produkcji, jak m.in. z "Kevin sam w domu", "Schitt’s Creek" oraz "The Last of Us". Artystka odeszła w wieku 71 lat.

Cathrine O'Hara nie żyje. Gwiazda filmu "Kevin sam w domu" miała 71 lat

Cathrine O'Hara może podzielić się szokującym dorobkiem aktroskim. Jej kariera zawodowa w przemyśle filmowym obejmowała niemal 50 lat. Choć dla wielu widzów na zawsze pozostanie przede wszystkim "mamą Kevina", ten film to nie wszystko. Aktorka zachwycała zarówno w produkcjach telewizyjnych, jak i filmowych - od serialu "Schitt’s Creek", który przyniósł jej Złoty Glob i nagrodę Emmy, przez "The Last of Us", aż po kultowego "Sok z żuka" i jego kontynuację "Beetlejuice Beetlejuice". O'Hara mogła się pochwalić też różnymi nagrodami, nie tylko w sferze aktorskiej, ale też jako scenarzystka. Już w latach 80. została uhonorowana swoją pierwszą statuetką Emmy za pracę przy programie komediowym "Second City Television". Sukcesem był też "Schitt's Creek", który przyniósł aktorce komplet najważniejszych nagród, w tym Złoty Glob, Emmy oraz wyróżnienie Gildii Aktorów Ekranowych. Z jakiego filmu ją najbardziej kojarzycie?

Fani kochali O'Harę w filmie "Kevin sam w domu". Nie do wiary, o co ją prosili

W ostatnich latach Catherine O’Hara święciła triumfy przede wszystkim na małym ekranie. Nie da się jednak zapomnieć o kultowej roli w filmach "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku". Popularność aktorki była wtedy na najwyższym stopniu W jednym z wywiadów opowiadała, o co prosili ją fani. "Kiedyś podchodzili do mnie głównie ludzie o imieniu Kevin i prosili, żebym krzyczała im prosto w twarz 'Kevin!'" - wspominała aktorka w rozmowie z magazynem "People" w 2020 roku, odnosząc się do kultowej sceny z filmu "Kevin sam w domu". "Teraz chodzi głównie o Moirę i serial 'Schitt's Creek'. Nigdy w życiu nie spotkałam się z takim zainteresowaniem. To szaleństwo" - mówiła wówczas. ZOBACZ TEŻ: Nie żyje 26-letnia gwiazda musicalu Disneya. Została brutalnie zamordowana