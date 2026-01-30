Daniel Martyniuk jest częstym bohaterem skandali i regularnie trafia na nagłówki portali. W ubiegłym roku syn gwiazdora disco polo Zenka Martyniuka pod wpływem alkoholu wywołał awanturę na pokładzie jednego z samolotów podczas lotu z Malagi do Warszawy. W konsekwencji maszyna przymusowo lądowała w Nicei, a celebryta musiał opuścić pokład. Martyniuk w mediach społecznościowych regularnie publikuje treści pod wpływem emocji, wywołuje awantury czy publicznie obraża członków swojej rodziny. W swojej licznej historii wybryków ma także zatargi z prawem. Co na temat zachowania Daniela Martyniuka sądzą jego bliscy? W rozmowie z jednym z magazynów głos zabrała jego ciotka.

REKLAMA

Zobacz wideo Paula Karpowicz z Topky o aferze u Martyniuków, współpracy z Janchowską, panicznym strachu przed porodem i realiach w branży disco polo I Galaktyka Plotek

Ciotka Daniela Martyniuka zabrała głos. "To jest nasz problem"

Wybryki Daniela Martyniuka już wielokrotnie mieli okazję komentować jego bliscy. Trudno się dziwić, bo przecież ojciec celebryty to jedna z największych gwiazd disco polo w Polsce, więc podczas wywiadów często konfrontowany jest z ostatnimi poczynaniami syna. Tym razem "Fakt" dotarł do ciotki Daniela Martyniuka, o której ostatnio syn Zenka wspomniał w relacji na Instagramie w dość nieprzychylnych słowach.

Jak się okazuje, mimo nieprzyjemnego incydentu, nie chciała sprawy komentować publicznie. Odniosła się jednak do zachowania celebryty, podkreślając, że wszelkie spory powinny być rozwiązywane w rodzinie, a nie na forum publicznym. "To jest problem nasz, rodziny" - podkreśliła. Ciotka młodego Martyniuka została zapytana także o to, w jaki sposób media mogą mu pomóc. Podkreśliła, że zwracanie uwagi na kontrowersyjne zachowania celebryty tylko niepotrzebnie daje mu uwagę, jakiej łaknie. "Przestać o nim pisać. Tak najbardziej nam pomożecie. Olać to wszystko, co on publikuje i tak nam pomożecie" - podkreśliła.

Żona Daniela Martyniuka mówi o jego drugim obliczu. "Naprawdę jest fajnym chłopakiem"

Ostatnio na temat Daniela Martyniuka wypowiedziała się także jego żona, Faustyna. Wspomniała, że jej ukochany ma dwie twarze i oprócz "negatywnej strony" jest także bardzo spokojnym człowiekiem. Chciałaby, żeby właśnie tak był postrzegany przez ludzi.

"Wiadomo, że to nie jest nikomu potrzebne, przede wszystkim jemu, bo myślę, że Daniel ma takie dwie twarze, że jak jest spokojny, to naprawdę jest fajnym chłopakiem, więc największą taką szkodę robi też przede wszystkim sobie, że nie daje się poznać od tej pozytywnej strony. No i tego mu życzę, żeby w końcu się dał ludziom poznać jako ten spokojny Daniel, a nie ten imprezowy" - wyznała. Więcej przeczytasz tutaj: Żona Daniela Martyniuka nie gryzła się w język. Przerwała milczenie na temat relacji z mężem