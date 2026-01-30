Paryski tydzień mody haute couture to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mody. To właśnie m.in. w tych dniach do stolicy Francji przybywają projektanci, modelki i gwiazdy, by zaprezentować i zobaczyć projekty haute couture na nadchodzący sezon. Jak się okazało, jeden z ekskluzywnych pokazów otworzyła polska modelka - Małgorzata Meg Dmitruk.

Meg Dmitruk olśniła w Paryżu. Polska modelka ma na koncie najważniejsze pokazy

Meg Dmitruk od lat działa już w branży modowej. Dziewczyna brała udział w pokazach takich marek, jak m.in. Louis Vuitton, Chloé, JW Anderson czy Alaïa. Zdjęcia z kampanii z jej udziałem ukazały się za to na łamach m.in. Harper’s Bazaar Italia oraz ELLE Polska. Co ciekawe, Dmitruk zdążyła ukończyć przy tym prestiżowe studia na Sorbonie. Modelka szkoliła się na kierunku stosunków międzynarodowych.

Podczas tegorocznego tygodnia mody haute couture raz jeszcze pojawiła się w Paryżu, gdzie pracowała przy pokazie marki Jacquemus oraz Elie Saab. W przypadku drugiego domu mody, Meg przeszła się po wybiegu jako pierwsza, otwierając całe wydarzenie. Modelka zaprezentowała się w zjawiskowej, beżowo-złotej kreacji z modnym aktualnie motywem "Bambi" - inspirowanym umaszczeniem młodej sarny. Stylizację zestawiono ze subtelnie upiętymi do połowy włosami i naturalnym makijażem.

Fani i znajomi cieszą się z sukcesu Meg Dmitruk. Lawina komentarzy po pokazie z jej udziałem

Choć wiadomo, że Dmitruk ma na koncie wiele pokazów na różnych tygodniach mody, otworzenie wydarzenia, którym była prezentacja haute couture Elie Saab, jest sporym wyróżnieniem. Zadowolona ze swojej pracy modelka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia i nagranie z pokazu, dziękując w poście, że mogła wziąć w nim udział. Pod wpisem prędko zaroiło się od komentarzy jej obserwatorów. Fani, jak i znajomi Dmitruk nie kryją dumy. "Przepięknie!", "Zachwycająca", "Było cudownie widzieć, jak błyszczysz", "Wyglądałaś olśniewająco!", "Obłędnie piękna", "Nie mów, że otwierałaś pokaz" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.