Emilian Kamiński zmarł 26 grudnia 2022 roku w wieku 70 lat. Aktor chorował na raka płuc. W najnowszym wywiadzie Justyna Sieńczyłło, żona Kamińskiego, opowiedziała o tym, jak wyglądały jego zmagania z chorobą. Początkowo nowotwór nie dawał żadnych niepokojących objawów. Gdy wreszcie go wykryto, było już za późno.

Emilian Kamiński regularnie chodził do lekarzy. Na jedno nie zwracał uwagi

W rozmowie z Mariolą Bojarską-Ferenc w cyklu "Bez Tabu" Sieńczyłło zdradziła, że Kamiński bardzo dbał o swoje zdrowie. - Miał ciągle jakieś badania robione. Robił to, bo wiedział, że na nim opiera się Teatr Kamienica. I jeżeli jemu coś się stanie, to będzie fatalnie - wspominała. Kamiński w pewnym momencie miał wyraźną skłonność do przeziębień. Małżonkowie początkowo nie przywiązywali do tego większej wagi, twierdząc, że to pokłosie pracy i sezonowych infekcji.

- Zimą on ciągle miał przeziębione gardło, kaszlał i tak dalej - mówiła Sieńczyłło. Uwagę na symptomy zwróciła dopiero koleżanka Kamińskiego. - Ela Jarosik na próbach do dziesięciolecia w teatrze, zwróciła mi na to uwagę. Powiedziała: "Justyna, ty musisz go przymusić". Ja mówię: "Elka, ja go biorę na to RTG płuc już od miesiąca, dwóch. On się ciągle mi wywija" - wspominała. Wtedy Sieńczyłło sięgnęła po ostateczny argument.

Justyna Sieńczyłło wywarła na mężu presję. Nie miał innego wyjścia

Wreszcie Sieńczyłło zagroziła Kamińskiemu rozwodem. Aktor pod presją wykonał RTG. Diagnoza była bezlitosna. - Rak płuc nie daje często w ogóle objawów. I on miał wszystko przebadane oprócz płuc. Jak na złość - opowiadała. Małżeństwo szukało pomocy i w Polsce, i za granicą. Niestety wszędzie słyszeli to samo.

- Wszędzie szukałam ratunku, w bardzo dobrych szpitalach, w Filadelfii, w Bostonie, w Hiszpanii. A słyszałam jedynie, że ma dwa albo trzy miesiące życia - wspominała. Mimo okrutnych rokowań Kamiński nie zrezygnował z pracy. - Spojrzeliśmy sobie w oczy i powiedzieliśmy, że musimy ułożyć nasze życie i teatr. Leczyliśmy się, ale jednocześnie pracowaliśmy. To bardzo pomagało psychicznie - mówiła Sieńczyłło. ZOBACZ TEŻ: Justyna Sieńczyłło o przepracowywaniu żałoby po Emilianie Kamińskim. "Nie mam czasu"