28 stycznia Sebastian Fabijański pojawił się w Kanale Zero. Aktor opowiadał o swoich nowych projektach. W pewnym momencie otworzył się także na temat problemów, z którymi zmagał się w ostatnich latach. Podczas rozmowy Stanowski przyznał, że nie wierzy, iż Fabijański w czasie największego kryzysu wizerunkowego nie sięgał po substancje psychoaktywne. - Nie wierzę, że nie poszedłeś w narkotyki. Ja czasami widząc twoją, nie wiem, nadaktywność, twoje zachowania, mówię, "nie no, musi być n*****y". A ty mówisz w wywiadach, "nie, absolutnie nie, nie biorę narkotyków". To jest rzecz, w którą dość trudno mi uwierzyć - powiedział do Fabijańskiego. Reakcja aktora wprawiła widzów w osłupienie.

Zobacz wideo Fabijański mówi o wierze, śmierci ojca i wyjściu z mroku

Sebastian Fabijański wykonał podczas wywiadu test na obecność narkotyków

Fabijański zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek sięgał po narkotyki. - Ja nigdy w życiu nie wciągałem kreski. Nigdy w życiu. (...) Bo się boję. Boję się utraty kontroli. Dlatego też nie chciałem wziąć leków antydepresyjnych. Dlatego też nie chciałem wziąć leków psychotropowych, tak? Kiedy miałem bardzo, bardzo ciężkie momenty. Bo się boję, że utracę kontrolę. Ja dlatego też przestałem pić - tłumaczył. Aktor niespodziewanie zadeklarował chęć zrobienia testu na obecność narkotyków na wizji.

Kilkadziesiąt minut później dostarczono go do studia. Fabijański poszedł do łazienki pod okiem kamerzysty i tam go wykonał. Do Stanowskiego wrócił z testem zamoczonym w szklance. Prowadzący postanowił jeszcze raz zrobić zbliżenie na źrenice Fabiańskiego, które były wyjątkowo rozszerzone. Chwilę później pokazano wynik. Test nie wykazał obecności żadnych substancji psychoaktywnych. - Ta szklanka niech raz na zawsze odklei ode mnie łatkę, że mam duże źrenice, bo ć**ę. Niech ta szklanka będzie symbolem mojej trzeźwości w internecie - podsumował.

Sebastian Fabijański w "Tańcu z gwiazdami"? Tak mówił o swoim udziale

W sieci od wielu tygodni krążą plotki, że Polsatowi udało się podpisać umowę z Sebastianem Fabijańskim i aktor wystąpi w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Informacji jeszcze nie potwierdzono, ale w ostatnim wywiadzie z Żurnalistą Fabijański przyznał, że udział w programie bardzo by mu pomógł. - Ludzie zobaczyliby, że jestem kimś zupełnie innym niż ten z tego, tamtego filmu. (...) To nie jest rola - dodał. - Ale czy w nim będę? Nie wiem - uzupełnił.

