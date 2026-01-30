Faustyna Martyniuk niespodziewanie udzieliła portalowi Jastrząb Post osobistego wywiadu, w którym odniosła się do ostatnich poczynań swojego męża. Kobieta powiedziała, że nie popiera tego, co Daniel wrzuca do sieci, ale stanęła również w jego obronie, twierdząc, że media znają jedynie jego "imprezową stronę". - Daniel ma takie dwie twarze, że jak jest spokojny, to naprawdę jest fajnym chłopakiem, więc największą taką szkodę robi też przede wszystkim sobie, że nie daje się poznać od tej pozytywnej strony. No i tego mu życzę, żeby w końcu się dał ludziom poznać jako ten spokojny Daniel, a nie ten imprezowy - mówiła. W pewnym momencie padło pytanie o teściów. Jednym zdaniem Faustyna rozwiała wszelkie wątpliwości.

Zobacz wideo Karpowicz załamana afera? u Martyniuko?w. "Ten człowiek potrzebuje pomocy, nim sie? trzeba zaja?c?"

Faustyna Martyniuk ma stały kontakt z Zenkiem i Danutą

Zenek i Danuta Martyniukowie starają się nie komentować zamieszania wokół ich syna. Po głośnym wywiadzie z Faustyną "Fakt" próbował wypytać piosenkarza o zdanie na temat całej sytuacji. Jego reakcja była zdumiewająca. - Proszę pani, ja nie czytam w ogóle internetu. Nie zaglądam. Także ja nie wiem, o jaki wywiad chodzi. Ja nie czytam wywiadów. Żadnych. Nie korzystam z komputera w ogóle, także nie wiem, co tam jest powiedziane - mówił, po czym odłożył słuchawkę i zakończył rozmowę. Wygląda jednak na to, że Martyniukowie są ze wszystkim na bieżąco. W tym samym wywiadzie, którego Zenek miał nie widzieć, Faustyna dała jasno do zrozumienia, że regularnie rozmawia z teściami. - Jesteśmy w stałym kontakcie, nawet ze względu na wnuka - zdradziła.

Faustyna Martyniuk o tym, jakim ojcem jest Daniel. "Świetnie sobie radzi"

W tym samym wywiadzie Faustyna Martyniuk przyznała, że Daniel bardzo poważnie podchodzi do roli ojca. - Jak się widzą, uważam, że świetnie sobie radzi w roli taty. Florianek go lubi, on ma takie podejście do dzieci, więc życzę sobie tego, żeby częściej ten kontakt ze sobą mieli, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że to pozytywnie wpływa na Daniela. Jest wtedy spokojniejszy, bo podchodzi raczej tak poważnie do Florianka. Przygotowuje się na to spotkanie, także to też mnie bardzo cieszy, że ten Florianek jest w jego sercu ważny - mówiła.